Les voltes de St. Narcís, tancades en 6 punts després que caigués guix sobre un vianant

Les icòniques voltes de la plaça de l’Assumpció, al cor del barri de Sant Narcís, tenen sis punts tancats al pas dels vianants després que una persona denunciés que li havia caigut al cap un tros de guix del sostre d’unes de les voltes. L’afectat va denunciar l’incident a la policia municipal. Quan l’Ajuntament de Girona en va tenir coneixement, va enviar-hi tècnics municipals per tal que inspeccionessin tots els sostres dels quatre laterals de la plaça porxada. Fruit d’aquestes anàlisis, d’un dia per l’altra, i per sorpresa de molts dels residents i comerciants de la zona, van aparèixer les tanques, per impedir el pas de persones i al mateix protegir-los de possibles nous despreniments.

Des de fa uns dies, les voltes ofereixen una imatge diferent a tots aquells que hi passen per sota amb les típiques tanques grogues d’obra envoltant en diferents punts de la plaça. N’hi ha que estan envoltant una o diverses columnes i altres que ocupen fins i tot, part de l’entrada als habitatges o als comerços que hi ha a les plantes baixes. De propietat privada El sostre de les voltes són de propietat privada, ja que pertanyen als veïns que viuen als habitatges que envolten la plaça i que tenen a sota els porxos. Ara els propietaris estan ara a l’espera que algú de l’Ajuntament els indiqui o requereixi què han de fer perquè desconeixen si poden actuar per si mateixos per reparar les incidències que els afecten en cada cas o si han d’esperar algun tipus d’ordre municipal que garanteixi que tot plegat es fa complint amb els requisits que mereix un espai inclòs a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya. La presidenta de l’Associació de Veïns, Carme Castel, espera que tot plegat en resolgui amb celeritat i que les tanques no hagin d’estar «temps, temps i temps)» al mig de les voltes. Castel s’ha mostrat molt crítica amb l’Ajuntament. La representant veïnal lamenta que ningú els informés què havia passat: «Els veïns i nosaltres ens vam assabentar del que havia passat quan vam veure totes les tanques i vam preguntar què passava». «No és normal, crec que ens haurien d’haver informat», insisteix.