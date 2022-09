Un accident de trànsit ha complicat de nou la circulació aquest matí per l'AP-7.

El sinistre s'ha produït poc després de les vuit al seu pas per Vilablareix, a prop de la sortida de Girona sud. Ha consistit en un xoc entre un camió i un cotxe, segons el Servei Català de Trànsit. El camió transportava nitrat fertilitzant.

Al punt de l'accident s'hi han desplaçat dues patrulles dels Mossos de Trànsit, dues dotacions dels Bombers i ambulàncies del SEM. Les primeres informacions apunten que no hi hauria ferits de gravetat.

El que sí que ha provocat l'accident són cues en sentit Franca. I és que arran de la incidència, s'han tallat dos carrils tallats durant prop d'una hora i mitja. Això ha generat cues que han arribat als dos quilòmetres de la longitud.

Amb l'obertura al trànsit de tots els carrils cap a un quart de deu, s'hi ha mantingut la situació de congestió. A dos quarts de deu, la situació viària ja es donava per normalitzada i no hi havia congestió per circular.

Aquest nou accident arriba tres dies després d'un dilluns caòtic a l'autopista AP-7 al seu pas per l'àrea urbana de Girona. Un accident a Sarrià va causar cues quilomètriques des del matí i fins entrada la tarda.