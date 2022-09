Una empresa autoritzada per la companyia ha retirat dues cabines telefòniques que hi havia al voltant de l’estació de Girona. De moment, només s’ha demanat permís per treure aquestes dues instal·lacions, tot i que l’objectiu de l’empresa és anar-les retirant totes. Per fer-ho, haurà d’anar demanant cada vegada, autorització per poder-les extreure.

L’Ajuntament havia estat demanant a la companyia telefònica, des de fa mesos, que retirés les cabines tenint en compte que eren motriu de vandalisme constant i que, la majoria no funcionen des de fa temps, segons ha explicat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. La companyia va anunciar fa quasi un any que aniria retirant totes les cabines. Catalunya comptava, a data de 31 de desembre del 2020, amb un total de 2.470 cabines telefòniques. A les comarques gironines n’hi havia 254. A la capital, en un recompte de fa uns anys, en quedaven 64. D'aquestes, alguna com la que hi ha a tocar del pont de Pedra, en un estat de degradació més que considerable. Les cabines resisteixen a Girona