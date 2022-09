L'Ajuntament de Girona ha senyalitzat amb adhesius aquells equipaments municipals salubres pel maneig de la regla. Es contempla que disposin de lavabos amb pica dins del WC i que faciliten l'ús de mètodes de recollida del flux menstrual com les copes. En total, hi ha 36 equipaments amb serveis d'aquestes característiques i la intenció és anar ampliant la llista. Segons fonts municipals, l’acció vol promoure l'ús d'aquestes alternatives que són més econòmiques i sostenibles. La regidora de Salut de l'ajuntament, Eva Palau, ha recordat que Girona ha tirat endavant diferents iniciatives per "fomentar l’equitat menstrual" i ha posat d'exemple el permís menstrual que la ciutat ha estat "pionera" en instaurar.

Ara, amb el projecte de senyalització de lavabos d'equipaments municipals, Palau ha afegit que es pretén "facilitar l'ús dels diferents productes menstruals i trencar tabús", a més de posar-se "a disposició de totes les dones de la ciutat". La proposta s'emmarca dins la campanya per fomentar l'equitat menstrual i trencar els tabús sobre la menstruació que el consistori va engegar el mes de maig. En primer terme, es van distribuir productes menstruals a través del Banc d'Aliments. En total, l'Ajuntament de Girona va repartir 200 paquets de compreses, 128 tampons, 56 salvaslips i 29 copes menstruals. L'acció es va estendre a la gent jove, repartint material des del Centre Jove de Salut i l'Espai Salut de la Universitat de Girona (UdG) amb cita prèvia per poder fer assessorament sobre la menstruació i l'ús d'aquests mètodes de recollida. De moment, s'han distribuït 10 copes menstruals, 7 compreses de roba, 12 salvaslips de roba i 2 calces menstruals. Paral·lelament a la distribució de productes menstruals, es duen a terme tallers d'assessorament per donar a conèixer i apropar altres mètodes de recollida del fluix menstrual, alternatius a les compreses i tampons convencionals, més saludables, ecològics, sostenibles i assequibles econòmicament com són la copa menstrual, les compreses reutilitzables i les calces menstruals. Sota el títol “Menstruació: salut, sostenibilitat i economia”, l'objectiu d'aquestes sessions, segons detalla l'ajuntament, és "trencar mites i tabús, i viure la menstruació de manera més saludable". L'última sessió es va dur a terme ahir al Centre Cívic de Sant Narcís, amb les usuàries del Centre de Distribució d'Aliments (CDA) i del servei d'acollida de Càritas, per acompanyar amb formació i assessorament la donació que es va fer de productes de recollida menstrual. També està previst dur a terme el taller a l’associació de dones de Vila-roja.