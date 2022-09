La revolta de la coordinadora local de Junts a Girona pot acabar amb una decisió dràstica de l’actual màxim mandatari de la formació a nivell català, el secretari general Jordi Turull. O del secretari d’Organització, David Saldoni. La coordinadora local ha demanat als dos càrrecs una reunió per mirar de revertir la situació en considerar que l’actual candidata, Assumpció Puig, no estarà a l’alçada a les eleccions municipals. Ahir mateix hi hauria hagut una primera trobada entre alguns integrants de la executiva local amb Jordi Turull, a Platja d’Aro, on es presentava la candidata , Imma Gelabert.

El comitè local, en una reunió celebrada dijous al vespre va decidir enviar un correu electrònic als dos dirigents on exposaven els dubtes que l’actual cap de llista pogués revalidar l’alcaldia, ara en mans de Marta Madrenas. No haurien demanat directament unes noves primàries o que es forcés a renunciar Puig, però sí que posaven de manifest que les enquestes no atorguen bons resultats a la candidatura i que Puig és una desconeguda. Darrera de tot plegat hi ha el descontent d’un sector important del partit que creu que la cap de llista va per lliure, sense tenir en compte els membres de la coordinadora ni els actuals regidors del govern.

Dijous es van celebrar dues reunions a la seu de Junts. En la primera, es van debatre temes de la campanya electoral. Entre els presents hi havia quatre dels catorze membres de la coordinadora local. Un era Joan Alcalà, exregidor, que ha acceptat ser el cap de campanya. Ahir va explicar a aquest diari que allà mateix va exposar que temporalment deixava l’executiva local per centrar-se en els comicis.

Bobet: «Suport a la candidata»

La segona reunió era una trobada mensual de la coordinadora, on hi van ser tretze dels catorze integrants. Allà, Alcalà hauria explicat que deixava un temps el càrrec a l’executiva, mentre alguns dels membres ja exposaven els dubtes sobre la candidata. Una inquietud nascuda fa quatre mesos, quan es va fer públic que Madrenas no repetiria i que apostava per Puig. Alcalà però va optar per marxar. Els altres dotze integrants van seguir la reunió fins que van enviar el correu demanant la reunió a la direcció nacional. Ahir el president local, Jordi Bobet, malgrat el correu electrònic, va afirmar que «la coordinadora local al complert dona suport a la candidata».

Opcions de tota mena

Alcalà preveu reunir Assumpció Puig amb tota la coordinadora la setmana vinent per confrontar idees i explicar el projecte. «El debat generat és bo», va indicar. L’escenari obert té un futur incert però té un ventall d’opcions que suposen, pràcticament totes, una sacsejada a la candidatura a vuit mesos dels comicis locals. Totes, excepte que Turull fes calmar les aigües i que Puig seguís al timó de la llista.

Els estatuts de la formació no són molts clars però la repetició d’unes primàries només es podria produir en determinats casos. Un a altra seria que Puig plegués, fos pel motiu que fos. En aquest cas, caldria veure si surten a la llum candidats o candidates que en el seu moment no van fer el pas. Puig va guanyar per aclamació després que l’únic candidat, un afiliat de base, Santi Baone, renunciés abans de votar.

Una altra opció seria que es considerés que aquells primàries no es van cloure com calia, amb una votació nítida tot i que només hi hagués una candidatura. Una de més salvatge seria que es fes cau i net i que pleguessin tant tots els integrants de la coordinadora com Puig. Una altra possibilitat és que l’executiva local acabi dimitint en bloc, deixant via lliure a Assumpció Puig. Un moviment per evitar les primàries seria que Marta Madrenas dimitís d’alcaldessa, i Puig, compromesa amb el seu projecte, també fes marxa enrera. Assumiria el càrrec la regidora d’Hisenda, Maria Àngels Planas, que es podria presentar i ser la nova candidata sense primàries en ser actual alcaldessa, com preveuen els estatuts.