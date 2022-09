Joan Alcalà ha acceptat ser el responsable de la campanya d’Assumpció Puig, després que l’arquitecta toqués, sense èxit, diferents portes. «No m’espanten els reptes», indica l’exregidor. Va entrar en política a petició de Carles Puigdemont. Entre 2011 i 2019 va ser el responsable de Mobilitat i Via Pública. Durant cinc anys també va ser el responsable de Seguretat i en tres ho va ser d’Urbanisme. Ara assegura que només vol col·laborar «perquè la ciutat funcioni» i considera que ho pot fer des del partit i impulsant la seva candidata. «De moment», no contempla tornar a l’Ajuntament ni com a regidor ni amb cap altre càrrec. Ara, és assessor de mobilitat a la Diputació.