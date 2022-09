La portaveu del PSC a l’Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, adverteix que la ciutat «no pot ser la capital catalana que pitjor tracta la seva policia». Fa pocs dies, una representació del cos policial va protestar davant de l’Ajuntament queixant-se que no tenen prou personal, que es cobreixen massa torns amb hores extres i que no se’ls ha retribuït «ni un cèntim» per estar disponibles en dies festius. Per això, van amenaçar amb deixar de fer hores extra.

Panque considera que totes aquestes reclamacions responen a una situació de fons molt seriosa, «que és la demanda de mitjans per garantir la seguretat a la ciutat». Per això, adverteix que «si les càrregues de treball persisteixen, es fa més difícil complir amb el servei que requereix la ciutat». La representant socialista considera que la policia municipal ha fet «prou mèrits» per sentir-se retribuïda «com li correspon» en la tasca per garantir la seguretat a la ciutat. Per això, creu que el govern local ha de correspondre aquest paper «estratègic» tot integrant el cos en la valoració de llocs de treball, de manera que els agents tinguin la possibilitat d’accedir a la categoria que han aconseguit per mèrits. Així doncs, Paneque considera que l’Ajuntament ha de fer «tot el que calgui» per equiparar les retribucions de la policia als estàndards municipals. Per a ella, la solució, més que «el silenci que ha transmès el govern de Junts i ERC», es trobaen l’anàlisi de totes les possibilitats legals que puguin contribuir a resoldre «el col·lapse que ha derivat en la negativa del cos a fer més hores extres». Activitats compromeses La portaveu socialista tem que la falta d’agents pugui acabar comprometent els partits de futbol, els de bàsquet i les curses populars. «Sigui com sigui, és cert que la policia reclama millores des de fa massa temps, ja que des de 2015 han demanat la incorporació de més agents perquè la saturació de la plantilla fa que s’hagin de cobrir torns ordinaris amb hores extra», recorda Paneque. És per això que lamenta que, «més enllà de les promeses, ni l’alcaldessa Madrenas ni el govern municipal han donat cap solució real». «Girona ha canviat, la ciutat ha crescut, però la plantilla de la policia, no. Les coses no s’han fet bé i en tenim la prova amb la posició del cos, que ha arribat a un límit i ha pres una determinació sense renunciar a les seves obligacions», subratlla. Per tot plegat, Paneque defensa que Girona no pot ser «la capital catalana que pitjor tracta la seva policia». «Per com funciona Girona, per la seva pròpia vida i la presència sistemàtica de visitants, ja s’hauria hagut de plantejar un augment de la plantilla», considera.