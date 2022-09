La Policia Municipal de Girona critica que l'ajuntament desconvoqués la reunió prevista pel 22 de setembre a última hora i sense haver fixat una nova data. A través d'un comunicat, lamenten que l'equip de Govern no prioritzi les reivindicacions del col·lectiu per incompliments de sou i personal. Els sindicats exigeixen rebre "la importància que mereixen" i asseguren que la protesta, que mantindran fins que hi hagi acord, "repercutirà directament en la qualitat dels habitants de la localitat". Com ja van avisar, a partir d'octubre hi haurà esdeveniments "importants" que es veuran compromesos en qüestions de seguretat perquè no faran hores extra per evitar-ho com de costum.

El 15 de setembre passat, la majoria de la plantilla de la Policia Municipal de la ciutat va decidir plantar-se i no fer més hores extra, un conflicte amb l'Ajuntament que encara no s'ha resolt. L'alcaldessa els havia citat dijous, però dimecres se'ls va cancel·lar la trobada i critiquen que no s'ha posat una data nova per desencallar la situació.. Els sindicats UGT, CSIF i SPL-CME a l'Ajuntament, que també compten amb el suport del SIP-FEPOL, critiquen que al cos li falten efectius i que això obliga els agents a cobrir-ho amb hores extra. En aquesta línia, asseguren que des del 2015, reclamen que s'incorporin més agents al cos, però que des del consistori se'ls ha respost amb promeses que no arriben. A més, reclamen millores salarials. Els sindicats no estan conformes amb el fet que l'Ajuntament hagi exclòs la Policia Municipal dels augments pactats en la Valoració de Llocs de Treball (VLT), que suposa "un impagament de més del 10% del salari mensual" i critiquen que el cos no pugui accedir a la categoria laboral C1 -que afecta un 5% més del sou- i que tampoc se'ls pagui en concepte de disponibilitat els dies que tenen festa. Per últim, asseguren que treballen amb les pitjors condicions laborals d'entre les 22 policies municipals més grans de Catalunya. Tot una sèrie de demandes que esperen poder resoldre asseient-se a negociar amb el Govern municipal. De moment, en el si d'una assemblea realitzada el 21 de setembre passat, els sindicats han acordat reafirmar-se en la decisió de no realitzar cap mena de servei extraordinari de caràcter voluntari i fora de l'horari ordinari, assistir a tots els plens que se celebrin a l'Ajuntament i no desconvocar les reivindicacions fins que hi hagi un acord aplicat.