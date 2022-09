El cap del Servei de Gestió Documental, Arxius i Publicacions de l’Ajuntament de Girona, Joan Boadas i Raset, i l’exdirector de l’Arxiu Municipal de Girona (1978-89), i exarxiver en cap de l’Ajuntament de Barcelona (1989-2004) Ramon Alberch i Fugueres, han rebut aquesta setmana els premis del Consell Internacional dels Arxius (ICA) per la seva trajectòria destacada en l’àmbit de l’arxivística en el marc de la Conferència Internacional del Consell. Boadas va rebre ahir el guardó Emmett Leahy Award, conegut com el «Nobel de l’arxivística», en reconeixement a l’esperit d’innovació, dedicació i excel·lència en la gestió de documents i informació. Boadas ja va rebre dimecres el Fellow of the ICA, l’honor més gran que el Consell Internacional d’Arxius pot entregar a una persona per la seva contribució a l’ICA.

La tasca educativa Amb aquest mateix guardó es va entregar dimecres a Ramon Alberch per la seva tasca educativa així com la implicació en associacions i institucions nacionals en pro de l’arxivística. En nom seu, va recollir la distinció l’arxivera Pepita Raventós Pajares. Ramon Alberch, a més de treballar als ajuntaments de Girona i Barcelona, va ser director de l’Institut Municipal d’Història de Barcelona (1992-1997) i exdirector de l’ESAGED (Arxivística i Gestió de Documents de la UAB). També ha dirigit l’Escola Superior d’Arxivística i Gestió de Documents de Catalunya,ha estat subdirector general d’Arxius al govern català i ha fundat i dirigit Arxivers Sense Fronteres. Des de l’Associació de Professionals de l’Arxivística i la Gestió de Documents de Catalunya van mostrar la seva satisfacció pel reconeixement als dos exdirectors de l’entitat.