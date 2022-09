El passat dijous a la nit es va fer la inauguració d’un nou restaurant Saratoga en un acte molt íntim dirigit a familiars, amics i proveïdors. Es tracta del tercer local del grup format per Robert Vidal i els futbolistes Àlex Granell, Eloi Amagat i Pere Pons. Està situat al carrer Barcelona, davant de la Clínica Girona. Com a novetat respecte als altres locals, romandrà obert els diumenges al matí i al migdia. El nou concepte del Saratoga és: tradició, modernitat i una gastronomia que aposta pel producte de proximitat. A la carta del restaurant s’hi podran trobar plats saludables i variats, a més d’opcions per a vegans i vegetarians, amb una bona relació qualitat-preu. Les instal·lacions destaquen per l’amplitud, un interior de tonalitats daurades i verdes que aporten un ambient acollidor i els quadres i fotografies en blanc i negre que transporten el client a la Girona antiga.