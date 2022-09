Un motorista va morir ahir dissabte al vespre després de caure i ser atropellat per un turisme a la C-35 a Llagostera, segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT). L'avís del sinistre es va rebre a les 19.44 hores al quilòmetre 96,2 de la C-35, a tocar de la sortida cap a Sant Grau. Per causes que s'investiguen, una motocicleta va patir una sortida de via, va impactar contra la mitjana i va acabar envaint el sentit contrari i sent atropellat per un turisme. El motorista va morir a l'acte. Es tracta de J. A. S. G, un home de 45 anys i veí de Lloret de Mar.

Amb aquesta víctima, són 122 les persones que han mort en accident de trànsit enguany a la xarxa viària interurbana de Catalunya, 33 de les quals motoristes. Arran de la incidència, es van activar quatre patrulles dels Mossos d'Esquadra, quatre dotacions dels Bombers de la Generalitat i dues ambulàncies i el servei de suport psicològic del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Quant a l’afectació viària, la via es va tallar en sentit Vidreres durant una hora i la circulació va quedar restablerta cap a les 23.30 hores de la nit.