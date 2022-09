La Policia Municipal de Girona critica que l’ajuntament desconvoqués la reunió prevista pel 22 de setembre a última hora i sense haver fixat una nova data. A través d’un comunicat, lamenten que l’equip de Govern no prioritzi les reivindicacions del col·lectiu per incompliments de sou i personal. Els sindicats exigeixen rebre «la importància que mereixen» i asseguren que la protesta, que mantindran fins que hi hagi acord, «repercutirà directament en la qualitat dels habitants de la localitat».