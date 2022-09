L'històric restaurant El Boira de Girona, situat a la plaça de la Independència, amb vistes privilegiades a l'Onyar, tanca de manera sobtada demà, segons els treballadors, per "reformes", tot i que tot apunta que els propietaris es desfaran del local. Fundat el 1957 és propietat del Grup Boira, que té d'altres establiments com L'Arcada i el Núria, i que des de fa temps ha fet una clara aposta per l'expansió de les fleques Casa Moner. Aquest diari es va posar ahir en contacte amb els propietaris però no va aconseguir contactar-hi. En tot cas el tancament de demà és un fet: ja no s'accepten reserves i els propis empleats argumenten que el local tanca per unes reformes indefinides que segurament acabaran en un traspàs a un altre grup hostaler.