L’històric restaurant El Boira de Girona, situat a la plaça de la Independència, amb vistes privilegiades al riu Onyar, tanca de manera sobtada avui. Segons els treballadors, aquesta clausura serà causada per «reformes», tot i que tot apunta que els propietaris es desfaran del local. Fins al moment no hi ha hagut cap anunci oficial per part del local, i tot i que aquest diari s’ha posat reiteradament en contacte amb la propietat, no n’ha obtingut resposta.

El local, que anteriorment ocupava el bar Gubau, va ser fundat el 1957 pel matrimoni format per Martí Hugues i Maria Viñas, que ja comptaven amb un local situat al Baix Empordà. El Boira és propietat del Grup Boira, d’on obté el seu nom, i que té d’altres establiments com L’Arcada, el Núria o el Royal. A més, el grup des de fa temps ha fet una clara aposta per l’expansió de les fleques Casamoner. En l’actualitat El Boira s’havia especialitzat en les tapes. A falta de la confirmació oficial dels motius del tancament, en tot cas la clausura és un fet confirmat pels propis treballadors: ja no s’accepten reserves per a cap dia d’aquesta setmana, ni més enllà. Els empleats també argumenten que el local tanca per unes reformes indefinides, però el més probable és que tot plegat s’acabi en un traspàs a un altre grup dedicat a la restauració. Per altra banda, el restaurant La Riba, també del Grup Boira, i igualment situat a la plaça de la Independència fa dies que es troba tancat. Amb la clausura d’aquests dos locals el grup podria estar fent un canvi en la seva estratègia i impulsar el projecte Casamoner.