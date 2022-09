Una assemblea extraordinària posarà sobre la taula el futur de Puig a Junts

Aparent silenci a la secció local de Junts x Catalunya a Girona després d’uns dies de picabaralles internes. A l’horitzó, només hi figura una assemblea extraordinària, per dilluns de la setmana vinent (20.00 hores), on s’ha convocat a tots els afiliats i que hauria de servir a la coordinadora local per aclarir quin camí ha de seguir. La setmana passada va acabar amb una trobada entre integrants de la coordinadora amb el secretari general del partit, Jordi Turull, a Platja d’Aro, aprofitant que aquest presentava la candidata de la formació al municipi per les pròximes eleccions , Imma Gelabert. La reunió no hauria servit per calmar la coordinadora ni per escapçar la cap de llista a Girona, Assumpció Puig. el secretari general va ser ahir a la capital gironina, en una reunió en la qual hi hauria pres part l’alcaldessa, Marta Madrenas.

Ahir, ni des de la coordinadora el seu president, Jordi Bobet, ni la cap de llista de Junts a Girona, Assumpció Puig, ni el cap de campanya, Joan Alcalà, van voler fer declaracions. Tampoc l’alcaldessa.

Tot plegat arran d’un correu electrònic enviat, dijous a la nit, per la coordinadora local al secretari general del partit, Jordi Turull, on exposaven els seus dubtes sobre la idoneïtat de la candidata, Assumpció Puig, escollida en unes primàries tot just fa quatre mesos sense cap oposició, excepte un intent d’un afiliat de base, Santi Baone, que es va acabar retirant, deixant el camí lliure a Puig. Sense arribar a demanar unes noves primàries o alguna fórmula per canviar de cap de llista, la coordinadora si que volia deixar evident que Puig no és una persona coneguda a la ciutat i que algunes enquestes internes no li atorguen bons resultats. Darrera de tot plegat també hi ha el mal estar perquè la candidata no estaria treballant colze a colze amb la coordinadora local (malgrat que segons Joan Alcalà, a més d’ell hi ha tres persones més a l’equip de campanya que són de la cúpula local) ni amb els regidors de l’actual equip de govern.

Descontent dels avaladors

Aquest document on la coordinadora local expressa el seu neguit amb l’alcaldable no va agradar alguns dels pesos pesants de la formació a Girona, que lamenten el moviment de la coordinadora. Són els mateixos que van impulsar l’arquitecta cap a la candidatura però que no formen part del comitè local. Entre aquests, l’alcaldessa, Marta Madrenas.

De fet, la coordinadora està formada per catorze membres, però aquell dijous va fallar una persona. A més a més, Alcalà va marxar indicant que temporalment deixava la coordinadora per centrar-se en la campanya i en entendre que com persona que prepararà el camí cap a les eleccions no li corresponia fer valoracions. Els altres dotze, van avalar l’escrit que es va enviar a Jordi Turull i al secretari d’Organització, David Saldoni.