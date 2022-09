L’Ajuntament de Llagostera impulsa el cicle de xerrades Jo Coco: el repte Residu Zero, per promoure el consum conscient i encoratjar la ciutadania a reduir els residus diaris. Actualment, es generen aproximadament 1,40 kg de residus per habitant i dia a Catalunya, xifra alarmant que ha motivat a començar a canviar els hàbits per reduir els seus residus. Amb aquest projecte, dinamitzat per Rezero, els participants es convertiran en consumidors conscients i descobriran, al llarg de cinc sessions, alternatives als productes d’un sol ús, quins comerços del municipi els permeten fer una compra sense envasos o com fer una neteja domèstica sense tòxics.

Els talls tindran lloc els dies 5, 13 20 i 27 d’octubre i el 24 de novembre, a la Sala polivalent del Centre Cultural Can Roig, a excepció de la del dia 20, que es farà una ruta per descobrir el Comerç Verd de Llagostera.