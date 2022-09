L’esdeveniment de divulgació científica la Nit de la Recerca arriba aquest mes de setembre a la 16a edició amb una novetat important: s’amplia la seva durada, s’oferiran més activitats i s’obre una nova seu. En aquesta ocasió, l’esdeveniment es farà del 28 de setembre fins l’1 d’octubre. A la tradicional activitat central de la Casa de Cultura, s’hi afegeix un programa de conferències i una proposta de tallers científics a l’edifici del CaixaForum de Girona.

La Nit de la Recerca és un esdeveniment que té lloc de manera simultània a més de 300 ciutats europees, impulsat per la Comissió Europea. La UdG fa setze anys que organitza aquesta gran festa de la ciència, una oportunitat única per tal que els investigadors de la institució interactuïn amb el públic i, en especial, amb infants i joves a través de tallers i jocs que serveixen per explicar la seva recerca.

El tret de sortida serà demà, a Casa de Cultura, amb un cicle de tres de xerrades dirigides a alumnat de secundària. L’endemà, hi haurà una sessió de microxerrades titulada «La investigació en escena: Què fa la recerca per tu?».

La Casa de Cultura serà un any més l’escenari de l’acte principal que comptarà amb el físic, divulgador científic, Dani Jiménez, com a mestre de cerimònies i dinamitzador de la nit. Es farà el 30 de setembre. El pati de la Casa de Cultura s’emplenarà amb una vintena de tallers.