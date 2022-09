Obren a la força l’aparcament del Mas Masó tancat els caps de setmana

Una o més persones anònimes van obrir aquest cap de setmana el tram del carrer Maria Castanyer que l’Ajuntament de Girona tanca, de divendres a dilluns, per evitar-hi trobades nocturnes massives de joves, molts dels quals hi arriben amb cotxe, amb música i begudes.

En aquest sentor de Mas Masó, entre parc Jordi Vilamitjana i el camp de futbol de Can Gibert del Pla , després de queixes veïnals de residents de la zona, l’Ajuntament va prohibir el pas als vehicles des de divendres al matí fins al dilluns al matí. Ho va fer amb senyalitzacions i la col·locació d’impediments físics, com blocs de formigó. Ho va fer durant la pandèmia en detectar grups de joves que se saltaven les restriccions i ara ha tornat a executar la mesura. Altres persones de la zona, veïns i empresaris, consideren que la mesura només ha traslladat el problema a una altra banda i ha eliminat aparcament a la zona, fins i tot per a usuaris de l’hospital Santa Caterina. Aquest diumenge, amb les peces de formigó separades, hi havia una vintena de cotxes a dins de l’espai teòricament tancat.