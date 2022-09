Tres propostes a Girona serviran per intentar sensibilitzar la població gironina sobre la necessitat d’implementar un nou model energètic basat en l’eficiència energètica i la producció d’energia d’origen renovable. Entre el 26 i el 30 d’aquest mes se celebra arreu d’Europa la campanya en el marc de la Setmana Europea de l’Energia Sostenible. Aquest any, l’Ajuntament s’hi ha adherit i a partir d’avui i fins al pròxim 15 d’octubre ha organitzat diverses activitats per conscienciar a la població sobre l’eficiència energètica.

Avui i el 5 d’octubre es durà a terme l’activitat «Anem al mercat», que es realitzarà al Mercat de marxants del parc de la Devesa, on s’instal·larà una parada informativa sobre l’estalvi energètic (09.30 hores). Demà, el Centre Cívic Ter acollirà la xerrada «Portes obertes a l’energia sostenible» (18.30 hores). Entre altres temes es parlarà de diversos temes relacionats amb la creació de comunitats locals d’energia o la mobilitat amb vehicles elèctrics. Per acabar, divendres 14 d’octubre es durà a terme el taller «Més o menys» a l’Oficina per la Sostenibilitat. Aquest, taller oferirà informació sobre l’eficiència energètica d’enllumenats i electrodomèstics.