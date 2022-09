Benvolgudes i benvolguts,

Com tots sabeu, aquests últims dies s'ha fet públic en premsa les desavinences que el comitè local i regidors tenen amb mi, com a candidata independent i per la manera de treballar en la precampanya. Aquest fet és un símptoma prou greu i calia valorar-lo en la seva dimensió, i això he fet.

Fa uns mesos, vaig decidir fer aquest pas personal important amb la voluntat i la il·lusió d'aportar a la ciutat de Girona la meva expertesa en l'àmbit professional i en el de les institucions. Aquest ha estat sempre el meu objectiu.

Vinc de fora de la política, soc professional i estic acostumada a fer i això és el que volia aportar. La meva motivació era i és treballar per Girona i anar més enllà, jo vull sumar amb noves idees. La meva aposta per la ciutat es manté ferma, però no vull entrar en el fang que alguns companys han plantejat. En conseqüència i em sap greu, renuncio a ser candidata a l'alcaldia en les properes municipals.

Transcorreguts aquests mesos, és evident que no som equip, no s'ha sabut consolidar un entorn de treball en confiança, tan necessari per afrontar una campanya a les municipals. Ara mateix s'hauria d'estar parlant entre tots de Girona, de la ciutat que volem i, en lloc d'això, estem immersos en disputes internes.

Per guanyar i revalidar l'alcaldia de Girona, en el context actual, cal un projecte il·lusionat amb capacitat de lideratge en el territori apostant per canvis necessaris per garantir un futur digne, just i esperançador per tota la ciutadania, mirant cap a Europa. Espero que així sigui.

Gràcies a aquells que m'han fet mereixedora de la seva confiança i m'han donat suport.

Salutacions cordials,

Assumpció Puig Hors