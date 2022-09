Assumpció Puig estaria meditant retirar-se de la candidatura de Junts

Assumpció Puig, candidata de Junts a Girona, manté el silenci des que es va fer públic que la coordinadora local qüestionava les possibilitats que la cap de llista fes uns bons resultats a les pròximes eleccions. El missatge de la coordinadora al secretari general, Jordi Turull, va obrir una roda de reunions en secret que han provocat un desgast important a la candidata, arquitecta i que mai s’havia involucrat en cap aventura política. Des que Puig es va presentar a les primàries, indicant que tenia l’aval de Carles Puigdemont i de Marta Madrenas, passant per la seva victòria a les primàries del partit, per manca de rivals, hi ha hagut veus dins del partit que han posat en dubte que sigui la persona que pot revalidar l’alcaldia a l’Ajuntament de Girona per la formació independentista, en ser poc coneguda.

Els darrers dies hi ha hagut multitud de trobades discretes. Membres de la coordinadora local es van trobar amb Turull a Platja d’Aro el divendres. Dilluns Turull va tornar a Girona i s’hauria reunit, entre d’altres amb la mateixa alcaldessa. A la nit, hi va haver una llarga reunió a la seu de Junts de la travessia del Carril, on entre d’altres hi havia Madrenas i la coordinadora de Junts a la vegueria de Girona, Maria Àngels Planas, que també és regidora a Girona. Trucades i missatges de totes bandes que podrien haver provocat que Puig mediti deixar-ho córrer. En cas que així fos, el partit tindria via lliure per fer unes noves primàries. També podria clavar un cop de puny a la taula i insistir que es va presentar a les primàries i les va guanyar. Llavors faltaria veure si el sector crític insisteix en els seus dubtes, o no.