La ja exalcaldable de JxCat a Girona, Assumpció Puig, assegura que s'ha sentit "maltractada" per la coordinadora local. "No ha volgut que jo liderés i els seus moviments han estat molt clars perquè ho entengués", afirma. Puig acusa el comitè local d'actuar d'esquenes a ella i diu que li hauria agradat que les discrepàncies, que es van materialitzar a la reunió d'on en va sortir el correu electrònic dirigit a la cúpula del partit, se li haguessin dit "cara a cara".

Assegura que des d'un principi va tenir clar que, a les municipals, des de JxCat "havíem de lluitar per guanyar altra vegada a Girona". Però que això s'ha de fer en equip, i que en les circumstàncies actuals "no podíem sortir a jugar un partit tan important com el de l'alcaldia".