Els Diables de l’Onyar tindran el seu propi documental. Un equip de filmació viatjarà a Girona a finals d’octubre, durant la setmana de les Festes de Sant Narcís, per a realitzar un documental aquesta colla amb més de 30 anys d’història. El projecte, titulat Diables de forma provisional, voldrà donar a conèixer les vides d’alguns membres de la colla i investigarà el perquè de la fascinació dels humans pel foc. Aquest treball anirà a càrrec de 10 persones, amb Tom Sweetland com a director, i es rodarà a la ciutat durant 5 dies.

Sweetland explicava que «fa vuit anys vaig veure el meu primer correfoc a Barcelona, a les Festes de la Mercè. Vaig quedar fascinat per com la gent corria com boja pels carrers, per les grans estructures en forma de drac que escopien foc i per tota la gent que hi participava. Vaig pensar que era una tradició ben boja, vaig al·lucinar. De seguida vaig començar a plantejar-me la possibilitat de fer-ne un documental».

L’obra ha estat batejada com «Diables» de forma provisional i tindrà a Tom Sweetland com a director

El director, també és un dels productors del documental, juntament amb Base Camp Productions, nascuda a Barcelona l’any 2021. L’Ajuntament de Girona ha donat una subvenció a aquesta aposta catalono-anglesa per començar a rodar el projecte. Tot i així, encara no disposa de prou recursos econòmics per portar a terme la postproducció. És per això, que la productora ha llançat una campanya de micromecenatge a través del portal Kickstarter.

«Volem capturar l’energia i la màgia i intentar fer d’aquest projecte el document audiovisual sobre el correfoc més impressionant que mai s’hagi fet» Tom Sweetland - Director del documental

El documental es basarà en entrevistes a membres dels Diables de l’Onyar, que explicaran la seva passió pel foc i la pirotècnica. Un projecte que Tom Sweetland i el seu equip han preparat durant anys i que va patir alguns entrebancs, sobretot a causa de la pandèmia. Tanmateix, ja estan preparats per viatjar del Regne Unit a Girona. Ho faran el 25 d’octubre, quan començaran a gravar les últimes preparacions de la colla abans de l’inici de les festes. Serà el dia 29 que filmaran l’espectacle de foc, amb la colla desfilant pels carrers de Girona. Ho faran amb diverses càmeres que cobriran l’acte des de primera fila, i també amb un dron per agafar plans des de l’aire. L’objectiu és «poder capturar-ne l’energia i la màgia i intentar fer d’aquest projecte el document audiovisual sobre el correfoc més impressionant que mai s’hagi fet», afirmava el director.