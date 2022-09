El preu del gas natural dels autobusos de Girona ha pujat un 283% en dos anys

L’augment incontrolat del preu dels combustibles està afectant notablement els autobusos urbans de Girona. Crida però l’atenció el terç de la flota de vehicles de TMG ( Transports Municipals del gironès, una empresa 100% pública) que es mou amb gas natural comprimit. També n’hi ha de TEISA que estan funcionant amb aquest combustible, per exemple alguns dels que fan a diari les exitoses línies que uneixen Girona amb Salt i de Salt amb Girona.

El preu s’ha disparat escandalosament i si l’any 2019 i l’any 2020 era de 0,74 euros cada quilo (IVA exclòs), ara ja arriba a 2,84 euros, ja amb els 20 cèntims restats del govern. Precisament els darrers vehicles de transport públic que està adquirint l’Ajuntament funcionen amb gas natural i en alguns dels autobusos hi llueix la frase «em mou gas natural» sota el lema de «TMG Sostenible».

L’increment ha anat accentuant-se, sobretot, els darrers mesos d’aquest any. Al gener, es pagaven 0,99 euros per cada quilo, al febrer ja era 1,71 euros, un mes després ja s’enfilava fins als 1,90 euros i al setembre s’està pagant a 2,84 euros. Darrera d’aquesta puja sense aturador hi ha la guerra d’Ucraïna i el tancament d’un gaseoducte rus que està provocant un encariment d’aquest combustible.

Aquest augment desmesurat del preu del gas natural no variarà, de moment però, la intenció de l’Ajuntament d’anar substituint els autobusos que funcionen amb gasolina o dièsel per combustibles més nets. «En un servei públic sempre prioritzarem el benestar dels ciutadans i la cura cap al medi ambient amb mitjans de transports sostenibles encara que siguin mes cars», ha exposat la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. Tampoc provocarà cap augment en el preu dels tiquets o abonaments per viatjar.

Fins ara, l’Ajuntament ha optat pels autobusos que es mouen anb gas natural perquè els vehicles elèctrics tenen una major dificultat si s’han de fer reparacions o canviar peces. El servei postvenda, per als vehicles que funcionen amb gas natural, en canvi, és bastant més accessible, segons ha explicat la regidora.

Radiografia de TMG

La vida útil d’un autobús urbà sol ser d’uns 17 anys i, actualment, la flota de vehicle de TMG (Transports Metropolitans del Gironès) té una mitjana d’edat de 6 anys després que al llarg de l’any 2021 l’Ajuntament de Girona ha comprat 11 autobusos nous, 7 de gas natural i 4 de gasoil. La inversió per aquesta adquisició va representar un cost de 3.121.316 euros i ha permès rebaixar la mitjana d’edat de la flota dels 9 als sis anys. A principis d’aquest any, TMG disposava de 34 autobusos urbans una desena dels quals funcionen amb gas natural.