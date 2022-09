Al llarg dels últims dies l’Ajuntament de Cassà de la Selva ha portat a terme la substitució de 44 llits de la residència geriàtrica Sant Josep. Aquests nous llits tenen incorporat un sistema per pujar i baixar, a més de tenir rodes i permetre la mobilitat del capçal i peus per ajustar-los a les necessitats dels usuaris. Això, a diferència dels anteriors que només permetien elevar el capçal i els peus, però no ajustar l’alçada, cosa que dificultava la feina del personal. La intervenció permet als usuaris tenir més facilitat a l’hora d’accedir al llit.

Amb aquesta actuació, el consistori completa el pla de millores que va començar aquest any. Durant l’inici de 2022 es va reformar la cuina del centre, amb la substitució del mobiliari i de fogons i forn, a més de pintar la zona freda. Per altra banda, també es va apostar per l’estalvi energètic i es van col·locar diferents plaques solars per l’autoconsum de la residència, amb una potència fotovoltaica de 38,88 kW. Aquesta mesura preveu una producció anual de 52.779 kWh.