El nombre de vehicles privats s’ha reduït un 22,5% respecte a l’any 2019 a Girona. En concret, durant el 2019 es van registrar una mitjana de 6.618 vehicles diaris, mentre que la mitjana de vehicles de gener a agost d’aquest any és de 5.125 cotxes.Tot això, calculat a partir de 33 punts del municipi. El carrer de Barcelona, el carrer d’Emili Grahit, el carrer Güell, el carrer de Santa Eugènia o el passeig d’Olot serien alguns exemples d’on estan situats aquests punts de control.

Segons Marta Sureda, regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament, aquesta davallada de l’ús del vehicle privat es deu «en gran part per la instauració del teletreball, que va començar durant la pandèmia i ha vingut per quedar-se en gran part d’empreses i organismes públics i privats».

En paral·lel, l’ús del bus urbà també ha recuperat usuaris un cop la Covid-19 ja s’ha normalitzat. D’aquesta manera, entre gener i agost d’aquest any, 1,7 milions de persones han fet ús d’aquest servei públic que connecta diferents indrets de la ciutat de Girona i també arriba a altres municipis com Salt, Sarrià de Ter, Sant Julià de Ramis, Vilablareix, Aiguaviva i Fornells de la Selva. Una xifra que és gairebé un 30% superior a la de l’any passat, quan van ser 1,3 milions. L’augment encara és més alt, fregant el 70%, si es compara amb els nombres de 2020 quan, a causa del confinament, durant els vuit primers mesos de l’any van fer servir el bus urbà un milió d’usuaris.

En canvi, la xifra d’enguany encara no supera la dels vuit primers mesos de 2019, que va ser de 2,1 milions. Tot i així, la tendència creixent fa que es prevegi igualar les dades prepandèmiques en els pròxims mesos. «La pandèmia va representar un canvi d’hàbits en molts aspectes, i un dels més afectats en va ser l’ús del transport públic, que va patir una gran davallada» deia la regidora.

És per això que l’Ajuntament de Girona portarà a terme durant les pròximes setmanes una campanya informativa per promoure l’ús del transport públic i informar diferents aspectes. Un d’ells el de pujar al transport amb bicicleta, patinet o animals de companyia. Però també s’explicarà que tots els busos estan adaptats a persones amb mobilitat reduïda, i que, per evitar situacions de perill o possible assetjament, les persones que hi ha al bus poden demanar al conductor o conductora baixar del vehicle en un punt sense parada fixa. I és que «en l’actual context energètic i climàtic, des de l’Ajuntament iniciem aquesta campanya amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre l’ús del transport públic».

«Volem que més gent conegui i utilitzi aquest servei públic tan necessari per al conjunt de la ciutat i fem aquesta campanya amb l’objectiu de conscienciar a la ciutadania sobre l’ús del transport públic» Marta Sureda - Regidora de Mobilitat i Via Pública de l’Ajuntament de Girona

«Volem que més gent conegui i utilitzi aquest servei públic tan necessari per al conjunt de la ciutat» apuntava Sureda. Actualment, a Girona hi ha 290 aturades de bus i una flota de 33 autobusos urbans. Aquests han baixat l’antiguitat mitjana en l’últim any després de la compra d’onze vehicles més. Això ha fet que la mitjana d’antiguitat sigui ara de 8,2 anys. A part, deu d’aquests autobusos funcionen amb gas natural i, pròximament, se n’incorporaran dos més d’elèctrics. «Des del govern hem fet un gran esforç d’inversió en la modernització de la flota d’autobusos», també afirmava la regidora.