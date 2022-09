Veïns del Barri Vell es queixen de l’augment de persones sense sostre

El passat mes de maig, l’Ajuntament de Girona va publicar el balanç final del recompte de persones sense sostre que van realitzar un centenar de voluntaris, coordinats pels serveis socials municipals. El total es va elevar a 86, augmentant en 26 persones la xifra de 2016. Aquest nombre de persones «no ha incrementat» en els últims mesos, segons explica Núria Pi, regidora de Drets Socials i Cooperació de l’Ajuntament de Girona. Tanmateix, sí que hi ha hagut «un desplaçament d’aquesta gent» cap al Barri Vell, i això ha provocat cert malestar entre alguns grups de veïns.

Maria Vidal és resident al centre històric de la ciutat i, segons ella, aquestes persones «a l’estiu van cap a la costa i a l’hivern tornen a la ciutat». Per això, han notat un increment en aquestes últimes setmanes, segons la percepció de desenes de veïns amb qui comparteix un grup de WhatsApp. Es troben amb gent sense sostre «dormint pels bancs i pels parcs infantils» i això no crea una «bona imatge», perquè «el Barri Vell té molt d’atractiu turístic i molt potencial, però no es cuida», es queixa. Posa com a exemple a dues persones que dormen al parc de la Plaça de Josep Pla i Casadevall o algunes altres que ho fan als bancs de la Plaça Independència. A més, a part de les persones sense sostre que dormen a aquesta zona, també lamenta certa «deixadesa general» per part de l’Ajuntament.

Vidal, també apunta que les persones sense sostre «haurien de tenir un lloc per dormir» i que «La Sopa no respon a aquesta necessitat». Per la seva banda, Núria Pi explica que no tota aquesta gent pot anar en aquest espai d’acollida, ja que «incompleix la normativa». De fet, afirma que «és amb qui més costa treballar» i que aquest «grup reduït es fa més visible per les seves conductes i podria fer que aquest fet provoqués la sensació d’augment». Vidal explica com no fa massa un sense sostre li va donar una puntada de peu

a més d’amenaçar un altre home amb un ganivet-. Un incident que, finalment, va quedar en un ensurt i amb l’home detingut. Tot i així, diu que aquestes persones que viuen al carrer «no molesten» i «no han provocat cap conflicte», encara que «en trobes algun que va begut».

Per acabar, la regidora de Drets Socials i Cooperació exposa que no s’ha preparat «cap mesura en concret» pel Barri Vell, sinó que aquestes prevencions s’apliquen «a tota la ciutat». També afirma que «intentem que l’equip de carrer faci un seguiment i treballi amb ells alguns aspectes com l’incivisme o la possible sortida del carrer». En tot cas, «no tot passa per serveis socials i si cometen delictes se’ls ha de sancionar com qualsevol altre ciutadà», conclou la regidora.