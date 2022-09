«Fa 30 anys que tinc animals i ningú mai s’havia queixat»

Montserrat Agell és veïna de Montjuïc des de fa més de 30 anys. Té dues parcel·les. En una hi ha la casa i a l’altra un galliner on sempre hi ha tingut animals. Al principi, disposava d’una parella de galls d’indis que, fins i tot, van criar. Amb el pas dels anys, aquests es van morir i va acabar donant les cries. Després, va preferir les gallines i, actualment, disposa de tres gallines i una ànega. Tanmateix, ara corren el perill que hagin d’abandonar la llar després que una veïna s’hagi queixat de la presència d’aquests animals.

Després d'una inspecció de l'Ajuntament, els tècnics van considerar que s'havien de retirar els animals perquè no compleix amb la normativa

«Fa 30 anys que tinc aquest galliner i ningú fins ara s’havia queixat», afirmava Agell. I no és que hagin arribat uns veïns nous que no toleren que no coneixien aquests animals i ara els molesten, sinó que «sempre hem estat els mateixos veïns». La majoria no tenen «cap problema» amb el fet que tingui les aus a casa seva, però fa ja algunes setmanes que una «veïna problemàtica» va explicar tot això a l’Ajuntament, que ara li vol retirar les tres gallines i l’ànega per no complir amb la normativa que exposa que «han de viure fora de la casa», tal com va avançar Diari de Girona.

D’aquesta manera, els tècnics municipals, un cop van anar a fer una vista a casa seva el passat mes d’agost, van posar sobre la taula la normativa que impedeix tenir aquests tipus d’animals dins del nucli urbà. En tot cas, Agell, afirma que hi ha una altra normativa que permet tenir «animals de companyia a casa», ja que igual que «tu pots tenir un conill, un gos o un gat, també pots tenir gallines». «Lluitem contra una cosa que és una burrada», declarava, i és que «depenent d’allà on visquis aquests animals es poden trobar sense espai o sense terra». Aquest, però, no és el cas, ja que «tenim un galliner a disposició» i «estan ben cuidats».

Aquest és el principal motiu que la propietària dels animals argumenta perquè no li acabin retirant les tres gallines i l’ànega. A més, però, exposa que té una neboda «intolerant a la clara d’ou», que només tolera els «ous d’ànega», que pot proporcionar l’animal que ara mateix té en propietat. Per això, Agell ha presentat al·legacions, té «el suport dels altres veïns» i «estem esperant el que digui l’Ajuntament» per resoldre de manera satisfactòria aquest tema.