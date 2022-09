«No vull entrar en el fang que alguns companys han plantejat. En conseqüència i em sap greu, renuncio a ser candidata a l’alcaldia en les properes municipals». És un fragment del document que Assumpció Puig va enviar als afiliats de Junts x Catalunya ahir al matí per comunicar-los que abandonava l’opció de ser alcaldessa de Girona.

Puig va fer el pas després que la coordinadora local posés en dubte la seva vàlua com a cap de llista amb un correu electrònic dirigit al secretari general, Jordi Turull, el 22 de setembre. L’arquitecta lamentava, en aquest escrit, que no havia aconseguit ser «un equip» i que no s’havia consolidat «un entorn de treball en confiança, tan necessari per afrontar una campanya a les municipals»

Puig exposa que la publicació de les «desavinences» del «comitè local i regidors» cap a ella, una candidata independent i que mai s’havia plantejat entrar en política fins fa uns mesos, i «per la manera de treballar en la precampanya» era un símptoma «prou greu» que calia valorar «en la seva dimensió».

En un escrit de comiat, la candidata exposa que venia de fora de la política i que la seva motivació era «treballar per Girona i anar més enllà. Jo vull sumar amb noves idees» i que la seva aposta continuava «ferma» però que no volia «entrar en el fang que alguns companys han plantejat». La renúncia d’Assumpció Puig arriba quan queden just vuit mesos per les eleccions municipals i després de quatre mesos de celebrar-se unes primàries on es va imposar perquè va ser l’única candidata presentada.

Diferents dirigents han intentat en els darrers dies fer recapacitar la ja excandidata. L’alcaldessa, Marta Madrenas, que juntament amb Carles Puigdemont, donaven suport a Puig, li hauria demanat que resistís, però aquesta ja havia pres la decisió després de meditar-ho durant el cap de setmana. El mateix Turull havia intentat frenar el conflicte, amb reunions amb membres de la coordinadora l’endemà mateix del correu en una trobada a platja d’Aro. També es va reunir amb l’alcaldessa i amb la candidata en una visita llampec a la capital gironina aquest dilluns. Però Puig s’ha afartat de la política i dels polítics i ha llançat la tovallola.

Reunió de la coordinadora

L’escenari que s’obre al si de Junts després d’aquest terrabastall és una incògnita. La coordinadora local, que va obrir la caixa dels trons amb l’enviament del correu, es va reunir ahir a la nit per estudiar quins passos s’han de seguir ara. En un comunicat, van lamentar la renúncia de Puig «sense haver volgut asseure’s amb la coordinadora local» i van exposar que. «Dijous passat, «després de la reunió que vam mantenir, li vam demanar una trobada per l’endemà», exposen i segueixen: «En tots aquests dies» no van obtenir «cap resposta a la demanda».

La coordinadora, presidida per Jordi Bobet, coincideix «amb Assumpció Puig en la diagnosi que fa de falta de sintonia i de capacitat de fer equip que ha tingut». Insisteix que des del comitè «sempre s’ha mantigut una actitud discreta i prudent», i que hauria «desitjat que tot aquest procés de reflexió» que van plantejar per responsabilitat a la direcció nacional s’hagués portat a terme de manera interna». La coordinadora no va abordar quins passos s’han de seguir a partir d’ara ni si s’ha de convocar primàries. Volen deixar passar uns dies i l’assemblea extraordinària prevista per dilluns.

Guanyem i el PSC reaccionen

Des de l’oposició, les dues principals formacions van aprofitar per lloar la figura de Puig i per carregar contra Junts. El portaveu de Guanyem, Lluc Salellas, va indicar que «la defenestració de males maneres de la candidata de Junts a Girona suposa l’últim episodi del desgavell intern del partit que ostenta l’alcaldia». La portaveu del PSC, Sílvia Paneque, va apuntar que «Pensant en Girona, precisament, CiU i Junts han governat la ciutat durant molts anys i encara ho fan. Això fa que em preocupi aquesta situació i desitjo que tornin a la normalitat i a l’estabilitat més aviat que tard».

Geis i Font, possibles candidats

Si a les primàries hi havia un ventall de noms com a possibles alcaldables que no van fructificar, podria passar el mateix en aquesta ocasió. Hi ha estratègies en joc i també s’ha de tenir en compte el panorama polític català, que pot canviar els propers dies per la relació tensa dins del govern. Per exemple, la consellera d’Universitats, Gemma Geis, o el secretari general de la Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori, Ricard Font, estan fent carrera política a la Generalitat amb més o menys encert però allunyats de la política municipal, un terreny pantanós que no tothom està disposat a trepitjar. Només una trencadissa a la Generalitat obriria una finestra a fer el pensament. Regidors com el portaveu del grup municipal Lluís Martí, o Maria Àngels Planas (regidora d’Hisenda durant tres mandats i responsable de Junts a la vegueria de Girona), podrien fer el pas endavant. En aquelles primàries no podien enfrontar-se a una candidata avalada per l’alcaldessa del seu govern. També hi ha altres noms que podrien fer el pas, com l’activista i economista Mercè Garcia, que ha format part de diferents llistes de Puigdemont, membre de Girona Vota i investigada pels talls de l’autopista al Pertús. Treballa en un llibre sobre la Girona del futur: Girona 2050.