L'Ajuntament de Girona ha elaborat un projecte d'establiment del servei d'estacionament regulat amb horari limitat per «controlar l'ús abusiu del vehicle privat i per aconseguir un repartiment equitatiu», segons la regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda. D'aquesta manera, ha posat sobre la taula aquesta proposta que implica fer créixer les zones d'aparcament blaves i verdes, i implantat també la zona taronja, sobre les 11.784 places no regulades que hi ha actualment a la ciutat.

La majoria d'aquestes zones d'aparcament es convertirien en zona verda, multiplicant gairebé per deu aquest tipus d'aparcament. De les 869 que hi ha en l'actualitat -la majoria a la Devesa-Güell- es passaria a un total de 9.176. Una de les zones d'estacionament que passaria a ser verda seria la de Casernes, al costat del Parc Migdia. De fet, a l'Eixample Sud és on es volen col·locar aquests aparcaments regulats amb preferència pels residents de la zona. N'hi hauria 3.596. Tanmateix, Sureda ha deixat clar que «una cosa és el projecte i una altra cosa és quan es parli amb els veïns» de cada zona, que podria fer canviar els plans.

S'han tingut en compte diferents criteris per escollir les zones verdes. El primer, aquells sectors amb dèficit residencial. És a dir, aquells on el nombre de vehicles residents al sector és més gran que l'aparcament disponible. El Barri Vell i Santa Eugènia en serien els exemples. Però també s'ha tingut en compte aquells sectors més cèntrics on hi ha molta circulació a causa de la gran quantitat de gent que busca aparcament, els sectors amb gran percentatge d'aparcaments no regulats ocupats de dia, o sectors amb vehicles de fora de Girona estacionats.

Per altra banda, l'Ajuntament també pretén que 131 estacionaments no regulats es converteixin en zona blava, que elevaria la xifra d'aquest tipus d'aparcaments fins als 1.017. Com a novetat també es vol implantar la zona taronja, que comptaria amb 1.100 places a tota la ciutat. Aquesta, seria un estacionament regulat de llarga durada, pensat per conductors de fora de Girona i que haurien de pagar al voltant de dos euros per aparcar el seu vehicle. El pàrquing de La Copa o el de Maristes, al carrer del Poble Sahrauí, serien exemples d'on es volen instal·lar aquests aparcaments.

Així, quedaran 481 aparcaments no regulats a la ciutat. Multiplicar la zona verda és una «mesura que els veïns han reivindicat durant molt temps», afirmava Surada. L'Ajuntament preveu que l'aprovació inicial del projecte es faci en el ple municipal del desembre i, en cas de tenir el suport necessari, hi hauria un procés administratiu d'uns tres o quatre mesos. D'aquesta manera, durant el maig de 2023 es podrien començar a implantar les diferents noves zones d'aparcament a Girona. Fer realitat el projecte costarà 3,1 milions d'euros, amb una inversió inicial de 2 milions, mentre que l'Ajuntament preveu tenir uns ingressos de 5,2 milions d'euros anuals.