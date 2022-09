«Un mestre teixidor de complicitats». Així va descriure ahir Joan Colomer el seu company en l’educació d’adults Sebas Parra, en un acte celebrat a la sala d’actes de la Marfà. L’excusa era la presentació del penúltim llibre de Parra, L’escola nostra de cada dia, un recull d’articles sobre el món de l’educació publicats al diari El Punt entre 1985 i 1989. A l’hora de la veritat, però, l’acte es va convertir en tot un homenatge del món de l’educació i la cooperació a Parra, que no hi va poder assistir però que va seguir l’acte per Internet des de casa seva. Davant d’un auditori ple de gom a gom, van prendre la paraula alguns dels seus companys de viatge, com el propi Colomer, Manel Mesquita, Joan Canimas (en aquest cas de forma virtual), Jaume Soler, Xavier Besalú, Puri Molina i Mon Marquès. Al final, també es va llegir un text escrit pel propi Parra per a l’ocasió. A l’acte hi van assistir nombrosos amics i familiars de Parra, així com figures destacades del món educatiu i cooperatiu de Girona i rodalies.

«Tossut» i «mesell», però també «tendre» i poc amic dels afalacs enganyosos. Aquests van ser alguns dels adjectius que es van sentir al llarg de la vesprada, organitzada pel nucli Paulo Freire de la UdG. L’acte el va obrir Mesquita, qui va destacar que Parra sempre ha estat «un dels pocs pensadors crítics que ha pensat en la difusió més enllà de l’àmbit acadèmic», ja que sempre ha buscat la manera de transmetre les seves propostes, somnis i desitjos. Tal i com va recordar Mesquita, Parra ha col·laborat en nombrosos mitjans d’educació locals, com Ràdio Salt, la revista La Farga, Ràdio Girona, El Dimoni o l’antic suplement l’Aula, de Diari de Girona. Mesquita el va descriure com a «prolífic i transparent», i va destacar la seva capacitat de lectura, anàlisi reflexió. Tot plegat es veu reflectit en L’escola nostra de cada dia, que, segons Mesquita, ofereix una mirada «punyent i irònica» a l’escola d’aquell moment. «El públic ja jutjarà si des de llavors hem avançat o no», va indicar. Colomer, de la seva banda, va recordar la seva etapa com un dels grans impulsors de l’escola d’adults de Salt, i totes les complicitats que Parra ha sabut teixir al seu pas. Segons va recordar, una de les seves grans lluites ha estat l’erradicació de l’analfabetisme, i per fer-ho ha sabut teixir aliances i complicitats amb bona part del teixit associatiu i social tant de Salt com de les comarques gironines. Colomer va subratllar que Parra sempre ha defensat l’alfabetització a tots nivells, ajudant adults a superar les proves d’accés a la universitat, contribuint a l’alfabetització digital i lluitant també contra l’analfabetisme polític. Per a fer-ho, s’ha aliat al llarg de la seva trajectòria amb les associacions de veïns, la Coordinadora d’Escoles d’Adults, el GRAMC i les seves assemblees locals, la coordinadora d’ONG solidàries, Ràdio Salt o la UdG, entre altres. En aquest sentit, Colomer va destacar el seu caràcter «metòdic» i «amb una capacitat de treball infinita», una persona que «no ha estat còmoda pel sistema, però sí respectada pels seus enemics». Activisme polític El professor universitari Joan Canimas, en una intervenció des de Cantàbria, va destacar de Parra el seu activisme polític, el seu rigor acadèmic i científic i el seu compromís amb la professió de mestre, que va admirar des de ben jove. «Aquest llibre és una mostra de la seva bonhomia i generositat», va assegurar. L’exalcalde d’Arbúcies i activista, Jaume Soler, va parlar de la relació de Parra amb el món de la cooperació. Soler va destacar la capacitat de Parra d’envoltar-se de col·laboradors «eficaços», i malgrat admetre que és «tossut i sorrut», va destacar la seva voluntat de defensar sempre de forma vehement les seves idees fins al final. Soler creu que no és casualitat que s’involucrés en la cooperació amb Nicaragua, degut a les altes taxes d’alfabetització que tenia en aquell moment el país llatinoamericà. Segons Soler, a través de l’educació, Parra va aconseguir una col·laboració «imprescindible i enriquidora» amb Nicaragua, tot participant en diversos projectes escrits i agermanaments. L’escola nostra de cada dia, que ha estat il·lustrat per Pep Caballé, no serà, tanmateix, l’últim llibre de Parra. Segons va anunciar Mesquita, està prevista la pròxima publicació d’un nou volum, que portarà per títol Rostolls.