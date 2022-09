El PSC de Girona reclama a l’Ajuntament més recursos econòmics i més seguretat al voltant del centre d’acollida La Sopa. Un conjunt de veïns del Barri Vell que comparteixen un grup de Whatsapp per exposar possibles incidències de la zona va avisar de la presència de més persones sense sostre dormint als carrers i places de nucli antic de la ciutat. «Tenen raó» afirmava Sílvia Paneque, portaveu dels socialistes, que afegia que «l’acumulació de gent i la saturació evident del servei, anul·len qualsevol treball ben fet de la reinserció per part dels tècnics».

Paneque també exposa que han «manifestat en diferents ocasions això mateix que diuen els veïns» i que han demanat al govern de la ciutat «que no doni l’esquena a un problema que es va agreujant». En l’últim recompte de persones sense llar que es va fer a la ciutat el passat mes de maig se’n van comptar 86. Per això, «calen més recursos en salut mental i addiccions», diu la portaveu socialista, al mateix temps que demana els «recursos i compromís de la Generalitat en aquest àmbit», que considera «cabdal».

En aquest sentit, Paneque posa èmfasi en l’anomenat Housing First, un programa que preveu donar habitatge a les persones sense llar i fer-ne un seguiment per a la seva reinserció. «Aquests programes són més eficaços que els grans centres d’acollida. Per tant, cal prioritzar-los i, sobretot, la voluntat per fer-ho possible. Amb el suport del PSC hi poden comptar per demanar els recursos on calgui», apuntava.

Per altra banda, els socialistes també demanen que la policia local i els mossos treballin conjuntament a la zona alta del Barri Vell per evitar alguns conflictes que, segons ells, han tingut lloc en aquestes últimes setmanes. «L’Ajuntament es reuneix cada mes amb els altres cossos de seguretat i allà poden fer la petició d’incrementar la vigilància en aquesta zona. A la Junta de Seguretat es poden plantejar col·laboracions específiques entre els cossos de seguretat que millorarien la convivència al barri», proposava Paneque.

També posa com a exemple el dispositiu policial que es va fer el passat mes de febrer que va suposar la millora del barri. «Els veïns no volen pedaços, volen solucions a llarg termini. No es poden posar recursos durant un mes i després abandonar el barri sense haver arreglat el problema», lamentava. Paneque també va plantejar la possibilitat d’habilitat altres emplaçaments a diferents llocs del municipi per poder atendre a totes les persones sense sostre amb garanties.