L’Ajuntament de Sant Gregori destina més de 600.000 euros en millorar els equipaments esportius, principalment al camp de futbol municipal i al pavelló municipal d’esports.

Al pavelló s’ha renovat el paviment i aquesta tardor es recobrirà de fusta la part del fons i a l’entrada de l’equipament esportiu, es canviarà el terra de l’entrada i algunes de les finestres de la pista i el pintat de les parets interiors. La instal·lació d’una grada serà una altre novetat. Per completar la inversió al pavelló municipal, es realitzarà un nou espai per activitats dirigides.

Al camp de futbol s’ha renovat la gespa artificial i també s’ha pavimentat la part de davant del local social on es col·locarà un nou tendal en les properes setmanes. A part, hi ha previst construir una petita grada al camp de futbol 7 i cobrir la grada del principal. A les pistes de tennis municipals, on es va canviar el paviment fa uns anys, s’ha instal·lat una nova coberta a les grades d’aquest equipament esportiu.

L’alcalde, Quim Roca, explica que «són accions que contribueixen a tenir uns equipaments esportius de qualitat», en un moment, apunta, de coincidència també amb el creixement de les entitats i de les activitats esportives al municipi.

Al mateix temps, Quim Roca reconeix que un segon pavelló d’esports és indispensable per consolidar aquest creixement i que precisament hi estan treballant amb el desnvolupament del l sector sud del polígon industrial.