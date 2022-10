El grup municipal de Ciutadans (Cs) de Girona ha emès un comunicat en què demana explicacions sobre els fets ocorreguts ahir a la Casa de Cultura, on es feia la Nit de Recerca i un experiment fallit va acabar produint una explosió que va deixar divuit ferits. Consideren que "tota activitat s’ha d’organitzar amb unes mesures tant de prevenció com de seguretat, i encara més, si va dirigida als infants". És per això que formulen una sèrie de preguntes a la Universitat de Girona, l’Ajuntament de Girona i la Diputació de Girona per tal d'esclarir el que va passar.

D'entrada, qüestionen si se sabia que s’utilitzarien barreges que podien resultar explosives i quines eren, si és que n’hi havia, les mesures de seguretat que s’havien decretat per aquest tipus d’acte. Vinculat a això, demanen per què no hi havia cap cordó per a poder respectar una distància mínima de seguretat. Respecte a les persones que feien l'experiment, pregunten quina formació tenien per poder utilitzar aquests materials.

D'altra banda, demanen explicacions a la universitat, el consistori i la Diputació sobre quines són les gestions que s'han fet per ajudar i donar suport a les persones ferides, "més enllà de publicar comunicats". També pregunten si hi ha algun tipus d'assegurança que es faci càrrec de les indemnitzacions que es puguin ocasionar arran de l'incident ocorregut i, en el cas que no n'hi hagi, demanen qui es farà càrrec de les possibles indemnitzacions que es puguin ocasionar.

Finalment, matisen que "és molt important donar a conèixer la ciència, però sempre tenint en compte que la integritat física i la seguretat de les persones és encara més important".