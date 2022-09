La biblioteca de la Casa de Cultura va tancar ara ja fa nou anys amb la promesa que reobriria com més aviat millor. Han passat els anys i de moment no hi ha data prevista. Tanmateix, en una entrevista a TV Girona, el vicealcalde i regidor de Cultura, Quim Ayats, va afirmar ahir que s’havia «desencallat el projecte». De fet, també va apuntar que «estem més a prop que mai que la nova biblioteca sigui una realitat, un equip necessari i reivindicat», tot i que no va donar cap data concreta per aquesta reobertura, que s’espera des de setembre de 2013. Ayats va explicar que «hem fet passos tècnics i jurídics fonamentals per poder tirar endavant els treballs». «Podríem plantejar-nos, amb les dificultats que s’han trobat, buscar una alternativa d’ubicació, però pensem que la ubicació i la singularitat de l’edifici» ha fet apostar per la Casa de Cultura, concloïa el Vicealcalde de Girona.

Les declaracions d’Ayats arribaven Tot i així, Guanyem ja havia convocat per dilluns, davant la mateixa Casa de Cultura, un acte per reivindicar la reobertura de la biblioteca. A aquest esdeveniment es farà la lectura de textos que aniran a càrrec d’una vintena de persones relacionades amb el món literari i cultural de la ciutat, com Maria Mercè Roca, Guillem Tarribas, Josep Maria Fonalleras o Àngel Madrià.