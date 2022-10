El físic i divulgador científic Dani Jiménez lamenta els fets ocorreguts ahir a la Casa de Cultura de Girona. L'explosió va deixar 18 ferits va succeir durant un experiment i mentre es manipulava nitrogen líquid.

En un escrit a Twitter, el creador de l'empresa CreaCiència, que estava al capdavant de l'experiment, lamenta els fets i que desitja "una ràpida recuperació de les persones ferides". També assegura que el seu equip "treballa amb les màximes mesures de seguretat, la nostra màxima prioritat ha estat, és i serà sempre la seguretat ".

Assegura que dels més de 20 anys que realitzem experiments en públic per divulgar la ciència "mai s'ha produït cap mena d'incident".

Davant del que va succeir ahir a la Casta de Cultura, es posen a "disposició de les autoritats per esclarir els fets i també a disposició dels ferits i les seves famílies per qualsevol cosa que puguin necessitar".

En nom meu i de l'equip de CreaCiència lamentem els fets que han succeït durant l'experiment del "canó dels desitjos" a la Casa de la Cultura de Girona i desitgem una ràpida recuperació de les persones ferides. — Dani Jiménez (@cienciadeldani) 30 de septiembre de 2022

L'experiment fallit va deixar 18 ferits, entre ells una nena de 5 anys ferida greu. Ahir del total d'afectats, només en quedaven 5 d'ingressats a l'hospital Josep Trueta.

L'espectacle d'ahir es deia "Canó dels desitjos", un experiment conduït per Dani Jiménez en el marc de la Nit Europea de la Recerca davant d'un públic majoritàriament infantil i familiar. Aquest succés va mobilitzar diverses unitats dels Mossos d'Esquadra, Bombers i SEM.

Els Mossos tenen oberta una investigació per aclarir el succeït. Ahir van fer una inspecció ocular al punt de l'accident per aclarir les causes i analitzar el material utilitzat.