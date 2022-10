La nena de 5 anys ferida en l'explosió d'ahir a la Casa de Cultura i una dona de 47 anys es mantindran encara ingressats a l'hospital Josep Trueta de Girona.

Les altres persones que estaven ingressades al centre hospitalari des d'ahir han anat rebent l'alta al llarg del dia. L'últim de rebre l'alta és un nen de 10 anys. Al llarg del matí també han pogut marxar de l'hospital un altre nen, en aquest cas de 12 anys i un home de 31 anys. Avui ja no es preveu que hi hagi més altes, asseguren des de l'hospital.

Segons informen des del centre sanitari en l'última actualització del dia, la criatura de cinc anys es troba en estat menys greu, ni perilla la seva vida i es manté ingressada estable a la planta de pediatria. Mentre que la dona de 47 anys, que va ser intervinguda durant la nit d'urgència arran de l'explosió, finalment seguirà ingressada a la Unitat de Traumatologia.

Cal recordar que l'incident es va saldar amb 18 ferits i que d'aquests, cinc són els que van ingressar. La resta ahir mateix van poder ser donats d'alta.

Suport de la UdG

Avui, responsables de la Universitat de Girona han visitat als ferits a l'hospital Josep Trueta de Girona. Hi han anat el rector, Quim Salvi i també professors i investigadors de la facultat de ciències. En un comunicat a través de Twitter el rector assegura que estan "colpits" pels fets d'ahir i que s'han traslladat a l'hospital per donar "suport" a totes les persones afectades i per posar-nos a la seva disposició.

Estem colpits per l'accident produït ahir a la Nit de la Recerca.



Som a l'@htrueta per expressar el nostre suport a totes les persones afectades i per posar-nos a la seva disposició. {QS} pic.twitter.com/z7Sx50d5n3 — Rector UdG (@RectorUdG) 1 de octubre de 2022

Atenció psicològica

Des de l'ajuntament de Girona arran dels fets d'ahir, han activat un servei de suport psicològic. En un tuit, informen que si algú ho necessita, que contactin amb un correu electrònic:

Arran dels fets d'ahir a la Nit de la Recerca, activem un servei d'atenció a les persones que eren a l'activitat i que puguin considerar que necessiten un suport psicològic. Que es posin en contacte amb aquest correu ➡️centrejovedesalut@ajgirona.cat, des d'on canalitzarem el cas — Ajuntament de Girona (@girona_cat) 1 de octubre de 2022

Possibles causes

Els Mossos d'Esquadra investiguen les causes de l'accident i quan tinguin l'atestat completat l'enviaran al jutjat. Fonts consultades apunten que entre les possibles causes de la deflagració hi ha que en el moment de l'experiment es posés massa nitrogen o bé, algun problema amb un dels bidons.