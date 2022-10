Sota el nom «Compra i Somia» els comerços de proximitat de Girona van sortir ahir dels seus locals per celebrar una gran botiga al carrer que posava el punt i final a la temporada d’estiu. La jornada de l’1 d’octubre al centre de la ciutat va estar protagonitzada pel moviment de persones que passejaven amunt i avall mirant les parades que estaven col·locades en els diferents carrers de la zona. Es tracta d’una activitat molt apreciada pels associats de Girona Centre Eix Comercial, l’agrupació de comerç que acull la major part dels establiments que formen el sector del petit comerç de l’Eixample fins al Barri Vell.

Els principals carrers comercials de la ciutat van ser els que van aglutinar aquesta iniciativa: Migdia, Carrer Nou, Santa Clara, Hortes, Rambla, i avinguda Jaume I. Els grans protagonistes de la jornada van ser els comerços relacionats amb el món de la moda i els complements, que van ocupar la majoria dels espais. Alguns d’aquests d’establiments van aprofitar la botiga al carrer per fer els últims descomptes d’aquesta temporada d’estiu, ja que ells la van donar per finalitzada en la jornada d’ahir. Tot i el gran protagonisme de la moda, no va ser l’únic sector que va tenir representació en la fira, botigues d’altres especialitats també van estar-hi presents. Al carrer Nou els més petits van poder trobar botigues de joguines, a la Rambla s’hi van instal·lar parades d’embotits, mel, licors, garrapinyades, entre d’altres; i al carrer Migdia també va haver-hi alguna parada de llibres.

El temps va contribuir a l’èxitde la jornada, així ho indicaven alguns botiguers del Carrer Nou que van assegurar que el dia «està anant molt bé i el temps ens acompanya». En general més d’un venedor va assegurar que aquest any va ser una botiga al carrer bastant «tranquil·la». Des del local Unaunica, al carrer Santa Clara, van declarar que «està sent molt fluixa, s’hauria d’animar molt per arribar als mateixos números que l’any passat, però no ho crec». En canvi, hi havia botigues que es mostraven més optimistes i animats, com Ambar Bijuteria: «anem fent, estem contents», o Freixa, que van declarar que per ells els números d’aquest any van ser els mateixos que els de l’any passat.

La primera edició de la fira «Compra i Somia» es va realitzar l’any 2013 amb l’objectiu de potenciar el comerç urbà de tota la zona i es va presentar com la botiga al carrer més gran de Girona. L’any 2015 els Premis Nacionals a la Iniciativa Comercial de la Generalitat de Catalunya van reconèixer la proposta «Compra i Somia» com la Millor Iniciativa Col·lectiva Territorial.