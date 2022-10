El nou camp de futbol de Vilablareix ja està en funcionament, tal com marcava el calendari, segons ha informat l’Ajuntament en un comunicat. El dilluns, el FC Vilablareix ja va poder estrenar-lo amb els entrenaments. Les obres han consistit en ampliar les instal·lacions amb un nou camp de futbol 7 i, dins d’aquest, dos marcatges de futbol 5. «A més a més, s’ha adequat tota la zona del voltant del camp, adaptant-lo així al terreny en què es troba», segons va explicar el regidor d’esports, Marc Avellí.

El responsable municipal ha afegit que es tracta d’un «equipament que quedava petit amb més de cent nens i nenes del poble que hi practiquen el futbol. És una ampliació necessària per Vilablareix». L’import de licitació per executar el projecte va ser d’un total de 327.134,22 euros (IVA inclòs).