Només queda un punt públic de càrrega de vehicles elèctrics a Girona

Ja només queden un punt de recàrrega per als vehicles elèctrics que sigui públic als carrers de Girona. L’Ajuntament ha decidit prescindir de la instal·lació que hi havia a Girona 2 després que s’hagi espatllat i no es pugi reparar. De fet, des de fa uns dies, ja no consta al llistat del web municipal on tant sols hi queda l’únic indret que segueix en funcionament, situat al barri de Fontajau, a la confluència dels carrers Joan Josep Tharrats i Vidal amb el carrer Pont de la Barca.

La regidora de Mobilitat i Via Pública, Marta Sureda, ha explicat que la infraestructura que hi havia en funcionament a Girona 2 havia quedat obsoleta i que ja no es repararà. Estava situada a l’aparcament proper a l’escola Marta Mata on hi conflueixen els carrers Cardener, Reggio Emilia i l’avinguda Lluís Pericot i es va col·locar l’any 2016 juntament amb la que encara està en funcionament a Fontajau, davant del complex de cinemes. La doble instal·lació va costar uns 60.000 euros.

La representant municipal ha assenyalat que «l’estratègia a seguir a la ciutat ha de ser que sigui el privat el que doni el servei, tal com passa amb les gasolineres». Marta Sureda ha insistit en indicar que «no ha de ser l’administració qui proveeixi d’electricitat» els vehicles. De fet, en els darrers anys han anat apareixent punts de recàrrega en diferents equipaments privats escampats per la ciutat, que en part ja fan aquest servei, més el que cada propietari de vehicle utilitza per donar d’energia el seu vehicle a casa seva.

El juny del 2020 s’havia tret el que va ser el primer punt de càrrega de vehicles elèctrics. S’havia col·locat l’any 2012 a la plaça Catalunya. Aleshores l’objectiu era fer visible l’aposta de l’Ajuntament cap a una mobilitat més sostenible i per això es va decidir instal·lar-ho en un punt molt cèntric amb la particularitat que ni tant sols s’havia de pagar l’estacionament en zona blava, on estava situat. En el moment de la retirada de la instal·lació de la plaça Catalunya, la regidora de Mobilitat i Via Pública, va indicar que el sistema era «obsolet» i que s’estava utilitzant l’espai ja més com a aparcament gratuït que per a la raó inicial.