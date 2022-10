La portaveu del PSC a l'Ajuntament de Girona, Sílvia Paneque, s’ha mostrat preocupada pel que considera un "gravíssim deteriorament institucional" del consistori i n’ha acusat directament el govern, format per Junts i ERC i encapçalats per l’alcaldessa Marta Madrenas. "No hi ha cap objectiu polític que autoritzi uns ciutadans o uns altres a ocupar l’Ajuntament", ha dit, fent referència als manifestants que durant la jornada de l'1 d'octubre es van enfilar al balcó de l'Ajuntament per "alliberar-lo" simbòlicament de l'Estat. I ha afegit: "No és el primer cop que passa. El problema és que el govern de Junts i ERC ho permet i l’alcaldessa ha tingut sempre una actitud de franca col·laboració a les causes de segell polític que li agraden".

Paneque considera que "el desordre és absolut". Ha dit que no només la preocupa "l’acció del dia u d’octubre" sinó "la pèrdua de seriositat que en aquest mandat ha patit l’Ajuntament de Girona". I ha seguit: "Hi ha un comportament que no té res a veure amb la defensa dels interessos de Girona, sinó amb divisions de partit que afecten la situació de la ciutat". També ha afirmat que "els primers que han posat en qüestió l’autoritat de l’alcaldessa Marta Madrenas, ha estat el seu propi partit. I tampoc no és la primera vegada que això succeeix". La portaveu ha tornat a reiterar el suport del seu grup municipal per contribuir que l’Ajuntament de Girona funcioni, ha dit, "de manera mínimament eficient en el que queda de mandat". I ha afegit que estan en disposició d'ajudar "per responsabilitat amb el servei a la ciutat i sense entrar a fer càlculs electorals". Sílvia Paneque ha assegurat que "des que es va fer plegar pel dret a l’alcalde Albert Ballesta, aquí hi ha hagut una inestabilitat constant a causa de males decisions sovint preses en calent i sense rumiar massa". "Girona necessita un govern estable i no el té", ha sentenciat. "Els partits han de ser útils i fa massa temps que el govern de Girona únicament està preocupat de qüestions internes", ha dit, explicant que cal encarar els reptes i projectes coneixent de prop la realitat de la ciutat. El resultat de tot això, segons Sílvia Paneque, és que "la ciutat té ara places de Girona d’on la gent en vol marxar perquè hi viu malament per incivisme i delinqüència; carrers tan deteriorats, bruts i sense llum que els habitatges perden valor; obres permanentment encallades com la Casa del Molí o el Castell de Montjuïc; problemes socials d’habitatge enquistats de fa més d’una dècada; oportunitats de progrés econòmic que l’Ajuntament no aprofita ni hi dona suport; demandes del petit comerç amagades en el mateix calaix que el Pla especial de la Devesa; i problemes cada vegada més evidents en la gestió del mateix Ajuntament de Girona".