La seu de JxCat a Girona acull una assemblea extraordinària d'afiliats arran de la crisi oberta per la renúncia de l'alcaldable Assumpció Puig. La reunió es fa a porta tancada i arriba en un moment en què sectors de la militància es mostren crítics amb la manera com la coordinadora local de Junts ha gestionat l'afer. Una situació que, fins i tot, podria derivar en demandes de dimissió. La tensió va esclatar ara fa poc més d'una setmana, quan la majoria del comitè local va enviar un correu electrònic a la cúpula de Junts, on expressaven discrepàncies amb Assumpció Puig i demanaven que el partit intervingués. Dimecres passat, l'arquitecta va anunciar que renunciava a ser candidata, en una carta on es mostrava molt crítica amb la coordinadora.

La convocatòria de l'assemblea tan sols recull dos punts a l'ordre del dia. El primer, la intervenció del comitè local de JxCat a Girona. I el segon, torn obert de paraules entre els assistents. Qui la signa és el coordinador de Junts a la ciutat, Jordi Bobet. La reunió es fa a la seu del partit a porta tancada. Entre els qui hi assisteixen hi ha l'alcaldessa Marta Madrenas i part dels regidors de l'equip de govern, com Glòria Plana, Núria Pi, Martí Terés o Eva Palau. Entre els qui han pujat a la seu de JxCat també hi ha el senador Jami Matamala, l'exsenador Joan Bagué i Joan Alcalà (qui va ser director de campanya d'Assumpció Puig i que va deixar la coordinadora arran de l'afer).

La reunió extraordinària arriba enmig de la crisi oberta al partit per la renúncia de l'alcaldable Assumpció Puig. L'exdegana del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya (COAC) anunciava dimecres que feia un pas al costat, i que desistia de ser la candidata de Junts a les municipals del 2023. Ho feia, però, a través d'una carta oberta a la militància on es mostrava molt crítica amb la coordinadora. Puig assegurava que s'havia sentit «maltractada» pel comitè local i l'acusava d'haver actuat d'esquena a ella. El punt d'inflexió, explicava, va ser la doble reunió que va tenir lloc fa poc més d'una setmana a la seu del partit. Ella va assistir a la primera, la de l'equip de campanya. Però no en sabia res de la segona, que va tenir lloc poc després que marxés de la seu, i on la majoria del comitè local va donar suport al correu electrònic que es va elevar a la cúpula de Junts.

L'arquitecta assegurava que li hauria agradat que les discrepàncies se li haguessin dit «cara a cara». I no només això. També va lamentar que amb la coordinadora no feien «equip» i va acusar els seus membres d'haver-la apartada. «No han volgut que jo liderés, i els seus moviments han estat molt clars perquè ho entengués», va afirmar. Com a resposta, i després d'haver mantingut silenci durant tot el dia, el comitè local va emetre un comunicat aquell vespre. A l'escrit, la coordinadora lamentava que tot l'afer s'hagués airejat i donava la volta a la truita. Perquè precisament, retreia a Puig la seva «falta de sintonia i capacitat de fer equip» i li criticava que hagués decidit renunciar a ser alcaldable sense haver-se reunit abans amb ells.

Primàries (o no)

Ara per ara, amb la candidatura de Junts a Girona, no hi ha res per segur. I l'escenari podria dependre, també, dels moviments que hi hagi si les bases del partit decideixen que JxCat surti del Govern de la Generalitat. Tampoc se sap si la intenció és tornar a convocar unes primàries per escollir l'alcaldable del 2023 o no (a les travesses, ja han sonat noms com la consellera Gemma Geis). Sigui com sigui, i a banda de què es parli a la reunió d'aquest vespre, l'assemblea extraordinària d'afiliats arriba en un moment en què sectors de la militància de Junts a Girona es mostren molt crítics amb la manera com la coordinadora local ha gestionat l'afer. Una situació que, fins i tot, podria traduir-se en demandes de dimissió cap als seus membres.