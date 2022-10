Ciutadans proposarà al ple de l’Ajuntament de Girona que les policies municipals de Girona i Salt actuïn de manera coordinada on limiten les dues ciutats. «Del que es tracta també és de tenir presència policial en les vies de connexió d’ambdues ciutats i que son utilitzades pels delinqüents per a burlar la vigilància, el seguiment o la investigació policial i evitar ser detinguts aprofitant que cada policia local només pot actuar en el seu territori», va afirmar la seva portaveu, Míriam Pujola.

La portaveu de C’s va destacar que les plantilles policials de Girona i Salt «pateixen una manca d’efectius que els increments puntuals de plantilla no han pogut solucionar, i això fa que els resulti difícil cobrir les necessitats de les dues ciutats», com consideren que demostren les dades del Ministeri de l’Interior que informen que durant el primer trimestre de 2022 la delinqüència a Salt va pujar un 50,5% i el tràfic de drogues a Girona un 133%. «Un esforç combinat de les dues policies, l’exclusió de zones grises entre ciutats per on circulen els delinqüents i millor coordinació i comunicació seria beneficiós per la prevenció i la reducció dels fets delictius», va dir Pujola.