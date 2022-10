Girona commemorarà més de tres dècades dels acords d'agermanament solidari de la ciutat, amb un programa d'activitats entre els mesos d'octubre i de desembre del 2022 que s'agruparan sota el lema 'Bluefields-Girona-Farsia: Ciutats agermanades, connexions solidàries'. La campanya té per objectiu visibilitzar el 35è aniversari de l'agermanament de Girona amb Bluefields (Nicaragua) i el 25è amb Farsia (Sàhara Occidental).

Es tracta d'una iniciativa impulsada per l'Ajuntament de Girona a través de la Unitat de Cooperació, i que compta amb la col·laboració de la Universitat de Girona, de la Coordinadora d'ONG Solidàries de les comarques gironines i l'Alt Maresme, de l'Agenda Llatinoamericana i de diferents entitats del territori, especialment de l'Associació Catalana d'Amics del Poble Sahrauí ACAPS-Girona, que treballa a Farsia, als campaments de refugiats de Tindouf a Algèria, i de la Fundació Privada Drissa i l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA), que treballen a Bluefields, a la costa nicaragüenca del Carib Sud.

La regidora de Drets Socials del consistori, Núria Pi; els representants de l'ACAPS-Girona Ferran Soler i Àngel Vázquez, i el periodista i activista sahrauí Ahmed Ettanji han presentat avui la campanya, que arrencarà aquest migdia. Precisament el tret de sortida el donarà el mateix Ettanji amb el taller 'Com es comunica la vulneració dels drets humans al Sàhara Occidental', que tindrà lloc a les 12 h a la Facultat d'Educació i Psicologia de la Universitat de Girona, en el marc del projecte Ciutats Defensores dels Drets Humans.

«Des de l'Ajuntament, la nostra intenció amb aquesta campanya és donar veu als protagonistes de la història per canviar el relat de la cooperació i posar el Sud al Nord, en un intent de capgirar els pols de poder i de contribuir a generar una ciutadania crítica, tot fomentant la justícia i la pau. Aquestes veus es combinaran amb les de personal acadèmic i veus expertes en els territoris en els quals treballem, que fomentin el debat entre els gironins i gironines», ha explicat la regidora Núria Pi, que ha assegurat la «voluntat del govern de mantenir ferm el compromís polític amb els municipis agermanats de Farsia i Bluefields».

El programa inclou tres xerrades més. D'una banda, el dia 2 de desembre, a les 19 h, a la Casa de Cultura, la periodista sahrauí Ebbaba Hameida oferirà una conferència sobre la identitat de les dones sahrauís a la diàspora. D'altra banda, la Universitat de Girona coordinarà les taules rodones 'Bluefields ahir i avui: la cooperació i la transformació de la ciutat. Realitat o desig?', que es farà el dia 11 de novembre, a les 19 h, a La Mercè, i 'Els interessos amagats darrere el Mur: l'oblidada descolonització del Sàhara Occidental', que tindrà lloc el dia 14 de desembre, a les 19 h, també a La Mercè.

A més, hi haurà tres projeccions relacionades amb la temàtica al Cinema Truffaut, totes elles incloses en el Cicle de Cinema i Solidaritat 2022-2023. La primera, La sirena y el buzo, centrada en la cultura miskito de Nicaragua, s'emetrà el dia 20 de novembre, a les 20 h, i suposarà l'estrena de l'esdeveniment cinematogràfic. En segon lloc, el documental sobre el poeta nicaragüenc i instigador de la Teologia de l'Alliberació, Ernesto Cardenal, Ernesto en la Tierra, es projectarà el dia 24 de novembre, a les 20 h. Finalment, el curt sahrauí Toufa, sobre la lluita de tres generacions de dones sahrauís colpejades pel conflicte, es podrà veure el 15 de desembre.

Les entitats participants en la campanya també aprofitaran aquests tres mesos per fer pivotar la seva activitat al voltant dels agermanaments solidaris. És el cas de la presentació de l'Agenda Llatinoamericana 2023, que es farà el divendres 4 de novembre, a les 19 h, al Centre Cívic Sant Narcís. L'acte inclourà converses sobre l'experiència de l'agenda a Nicaragua i un recital del músic Pablo Paz. Per als més menuts i menudes, el dia 21 d'octubre, a les 17.30 h, s'oferirà una sessió de conta-contes sahrauís a la Biblioteca Just M. Casero. La campanya clourà el dia 16 de desembre amb un monòleg teatralitzat del Col·lectiu Mujeres de Matagalpa i l'actuació del trio de música electro-folk Revuelta Sonora, tot plegat al Centre Cívic Barri Vell-Mercadal.

Més enllà de donar visibilitat als agermanaments i a les relacions bidireccionals entre els territoris, la campanya 'Bluefields-Girona-Farsia: Ciutats agermanades, connexions solidàries' busca recordar a tothom la feina feta al llarg dels darrers quaranta anys gràcies al lligam entre les tres ciutats. A través de les activitats adreçades a la ciutadania i d'una imatge fresca i contemporània, la iniciativa pretén reforçar la idea de l'enriquiment mutu i l'intercanvi cultural entre les ciutats; enfocar positivament la imatge esbiaixada i basada en la dependència i falta de capacitats de les persones beneficiàries dels projectes a les ciutats agermanades; sensibilitzar la població sobre els reptes socials, econòmics, mediambientals, culturals i polítics que es continuen patint a Nicaragua i al Sàhara Occidental, i promoure la importància, vigència i necessitat de la cooperació internacional amb les ciutats agermanades.

Podeu consultar la programació de les diverses activitats en aquest enllaç al web municipal.

Més de trenta anys d'agermanament

Els vincles històrics de Girona amb Bluefields (Nicaragua) i amb Farsia (Sàhara Occidental) es remunten al 1987 i al 1997, respectivament. Al llarg de més de trenta anys, des de la capital gironina s'ha treballat per a la defensa de la pau en aquests dos territoris. La revolució i el dret de cada poble a decidir el seu destí a partir d'enllaços de solidaritat són un compromís d'anada i tornada que ha regit la relació entre Girona, Bluefields i Farsia des de l'inici, i a la qual es vol donar continuïtat.

Els agermanaments solidaris constitueixen una eina per a la cooperació internacional directa a partir del compromís bilateral entre municipis, però també són llaços solidaris entre governs locals i organitzacions de la societat civil per possibilitar la reparació dels danys causats pel colonialisme i reconèixer el Sud com a igual en un context de lluita per a la justícia global i per les connexions pel diàleg, la participació ciutadana, l'aprenentatge mutu i l'intercanvi cultural, social, polític i econòmic entre governs locals i societat civil a escala internacional.

Actualment, Girona dona suport als territoris de Farsia i a Bluefields en diversos projectes gràcies als agermanaments solidaris. Per un costat, a través de l'ACAPS, es contribueix a millorar les condicions de vida de la població refugiada als campaments de Farsia, garantint l'accés de la població a una educació i una sanitat de qualitat. També s'organitza cada any el programa 'Vacances en Pau', d'acollida d'infants sahrauís en famílies de Girona. Per l'altre costat, a Bluefields s'impulsen dos projectes. Un de millora de salut mental, destinat a persones afectades per trastorns mentals o problemàtiques psicosocials, víctimes de violència intrafamiliar i de gènere i amb problemes d'addicció a l'alcohol i altres drogues, que s'organitza amb la Fundació Drissa i la Comunitat terapèutica del Maresme; i un altre que consisteix en un projecte integral d'Educació Popular a les comunitats indígenes rames i criolles per millorar la salut i l'educació dels seus habitants, i que es tira endavant amb l'Associació d'Educació Popular Carlos Fonseca Amador (AEPCFA).

La ciutat de Girona compta també amb desenes de persones residents d'origen sahrauí i nicaragüenc que enriqueixen la diversitat cultural del municipi.