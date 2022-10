L’Ajuntament de Vilablareix ha decidit congelar tots els impostos i taxes per l’any 2023. «Donada la situació econòmica inflacionària i com aquesta afecta les famílies i per no augmentar la pressió impositiva dels veïns de Vilablareix els impostos i taxes municipals continuaran igual que l’any 2022», va explicar l’alcaldessa, Maite Tixis.

Les grans novetats, apunten, són la ja coneguda gratuïtat, a partir del curs 2022-2023, dels alumnes matriculats al grup d’edat 2-3 anys de la llar d’infants «La Farigola» gràcies a la subvenció que ha atorgat el Govern de la Generalitat a aquest efecte i una modificació a la baixa dels preus de les bosses compostables, gràcies a la compra agregada feta per l’Associació de Municipis de Porta a Porta, que ha aconseguit uns millors preus.