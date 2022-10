L’històric Joan Matamala deixa Junts «fart» de la coordinadora i del partit

L’històric afiliat Joan Matamala ha anunciat en cercles polítics que, recentment, s’ha donat de baixa de Junts x Catalunya després de l’enrenou que ha acabat amb la renúncia d’Assumpció Puig com a alcaldable de la formació per la ciutat de Girona quatre mesos després de presentar-se a les primàries i guanyar per aclamació i manca de candidats. Matamala, empresari i president de la Fundació Llibreria Les Voltes, havia militat al partit des de fa almenys 25 anys en les seves diferents nomenclatures. Segons ha pogut saber Diari de Girona, Joan Matamala, germà del senador Jami Matamala i amic des de la infància de Carles Puigdemont, abandona «tip i fart» i disconforme amb la manera actual de fer política a dins de Junts. L’activista independentista i cultural considera que la coordinadora i alguns afiliats han actuat «d’amagat» i amb «traïdora» i creu que haurien de deixar els seus càrrecs i que es «pugui fer foc nou». Assegura que plega per no perdre amistats. Assumpció Puig també va renunciar a ser l’alcaldable criticant la manera de fer del partit.

La renúncia de Joan Matamala, espiat en múltiples ocasions amb els programes Pegasus i Candiru, succeeix només uns mesos després que formés part d’una reunió a Sant Cugat del Vallès amb representants de diferents petites formacions independentistes per explorar la possibilitat de crear un nou espai polític. Algunes de les formacions són considerades «identitàries» i d’ultradreta, com el Front Nacional de Catalunya o Aliança Catalana.

Tot plegat coincideix amb l’assemblea extraordinària que la secció local de Junts x Catalunya a Girona va celebrar ahir al vespre al seu local de la travessia del Carril, enmig del secretisme perquè no es filtressin possibles discussions.

Assemblea de pacificació

La idea era exposar la situació actual i que els afiliats poguessin expressar-se, opinar i preguntar. No hi va haver tensió. Sobre les primàries, en un comunicat es va detallar que «en les properes setmanes s’iniciarà el procés» per escollir el nou candidat o candidata. Les intervencions van posar de manifest la «bona feina que ha fet Assumpció Puig fins ara», segons el comunicat del partit. Es va posar èmfasi en la importància que té revalidar l’alcaldia. «Tota la militància s’ha conjurat en reforçar el projecte de Junts per Catalunya a Girona com a millor opció per garantir el progrés dels veïns i veïnes de la ciutat, i per continuar liderant, des del món local, el seu compromís amb la independència», indicava el comunicat.

Matamala ja ho assisteix a la reunió extraordinària d’afiliats que serveix per «conjurar-se» per guanyar les eleccions

Entre els qui hi van assistir, hi havia l’alcaldessa Marta Madrenas i regidors com Glòria Plana, Lluís Martí, Núria Pi, Martí Terés, Eva Palau o Maria Àngels Planas, que és la coordinadora de la vegueria de Girona de Junts. També hi ha el senador Jami Matamala, l’exsenador Joan Bagué, l’exregidor Carles Bonaventura, i l’exregidor Joan Alcalà, que va ser director de campanya de Puig. També alguns dels noms que sonen com a candidats, com Ricard Font, actual secretari general de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori i que era número 2 del destituït exconseller Jordi Puigneró. També l’economista i activista Mercè Garcia. No hi era la consellera d’Universitats, Gemma Geis, que just ahir va assumir temporalment la cartera de Puigneró.