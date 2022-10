«Era necessari fer un acte reivindicatiu en clau cultural per reclamar la reobertura de la biblioteca de la Casa Cultural». Això era el que apuntava Lluc Salellas, portaveu de Guanyem a Girona, abans del començament de la lectura de textos per part de diferents persones del món cultural de, per demanar la reobertura d’aquest espai. Una cinquantena de persones es van reunir fora de la Casa de Cultura per escoltar com diferents personalitats un text que els hagués «commogut» al llarg de la seva vida.

La primera a sortir va ser la poeta Gisela Vicenç, que va llegir un fragment d’El segrest de la bibliotecària. Després d’ella va Mar Bosch va seure al sofà, com si es tractés d’un saló d’una casa -també acompanyat d’una làmpada-. L’escriptora va remarcar que ella mateixa havia participat en un club de lectura en aquesta «biblioteca que està tancada» i també havia «escrit» un dels seus propis textos. Al llarg de les gairebé dues hores d’acte van anar passant i llegint en aquest sofà altres personalitats culturals gironines com Maria Mercè Roca, Josep Maria Fonalleras o Guillem Terribas. La biblioteca de la Casa de Cultura va tancar l’any 2013 i Salellas apuntava que s’havia de reobrir molt aviat. Tanmateix, «venim de moltes promeses», lamentava. De fet, el passat divendres el vicealcalde, Quim Ayats va afirmar que tot ja estava en un projecte executiu. El portaveu del Guanyem però, es queixava perquè «no tenim clar el calendari ni el pressupost». A més a més, afirma que «les partides del pressupost de l’Ajuntament que estaven previstes per la biblioteca de la Casa de Cultura es van suprimir».