Més de 250 persones s’han inscrit en aquesta edició als càstings per a la Fashion Espai, que se celebra del 5 al 15 d’octubre a l’Espai Gironès, i que acostarà al públic les darreres tendències de la moda de tardor i hivern. Aquest any es recupera el format del 2019, amb una passarel·la a l’interior del centre comercial, a les escales mecàniques de la plaça del Foc, on es duran a terme dues grans desfilades amb models professionals, els dissabtes 8 i 15 d’octubre, a les sis de la tarda.

Els càstings es duran a terme aquesta setmana, el dimecres, dijous i divendres, de les cinc a les vuit de la tarda, presencialment a la plaça del Foc. La inscripció prèvia es pot fer per mitjà d'una pàgina web i fins al 7 d’octubre hi ha temps per participar al concurs de models. Els càstings estan oberts a totes les persones a partir de 16 anys i no hi ha límit de talles.

El guanyador o guanyadora del concurs de models rebrà un contracte de representació amb una agència de models i un book de fotografies; cursos de formació; i un cap de setmana d’allotjament a Barcelona, amb bitllets d’AVE i esmorzar inclòs pel guanyador i un acompanyant.

Entre tots els participants als càstings se sortejarà una targeta regal de 200 euros, que s’entregarà dissabte vinent 8 d’octubre, a les sis de la tarda, durant la primera desfilada.

Càsting amb famílies

En aquesta edició també s’ha organitzat, com l’any passat, un Càsting de famílies reals, el 12 d’octubre, de les quatre a les set de la tarda, a la plaça del Foc. Es farà una votació popular a través de les xarxes socials i el premi per a la família guanyadora serà una targeta regal de 200 euros. Dissabte 15 d’octubre s’anunciarà el guanyador de la targeta regal i es farà l’entrega a les sis de la tarda, durant la segona gran desfilada.

Sortejos i premis

Del 5 al 15 d’octubre, a les dues de la tarda, es podrà participar en el sorteig de 4 vals de 150 euros per gastar en compres a l’Espai Gironès. Per participar caldrà presentar tiquets únics de compra d’un mínim de 20 euros de qualsevol establiment del centre comercial, a l’estand ubicat a la plaça del Foc i recollir un número de participació. Es podrà participar tantes vegades com es vulgui, sempre que en cada ocasió es presenti un tiquet de compra d’un mínim de 20 euros. Com més tiquets es presentin més participacions s’aconseguiran.

L’entrega dels 4 premis tindrà lloc presencialment el dissabte 8 d’octubre, dimecres 12 d’octubre i dissabte 15 d’octubre la plaça del Foc de l’Espai Gironès. Els premis s’entregaran en format targeta regal Espai Gironès, amb una validesa fins al 31 de desembre de 2022, i es podran utilitzar a qualsevol establiment del centre comercial.

Durant la campanya també es durà a terme un sorteig diari, del 5 al 14 d’octubre (exceptuant el 8 i 9 d’octubre) de 50 euros per gastar als establiments de l’Espai Gironès. Cada dia el sorteig anirà enfocat a un sector específic dins el món de la moda (maquillatge, moda infantil, moda esportiva...). Per participar només caldrà seguir el compte d’Instagram de l’Espai Gironès i presentar-se a l’estand ubicat a la plaça del Foc per recollir el número per format part del sorteig.