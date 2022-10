L’Ajuntament de Salt ha invertit un total de 751.265 euros per portar a terme diverses millores urbanístiques als carrers Llarg i Sant Dionís, que començaran avui i tenen una durada prevista entre sis i vuit mesos. Aquestes reformes contemplen millora l’enllumenat públic, la xarxa d’aigua potable, el sanejament, les voreres i l’asfaltatge.

Els treballs globals actuaran entre els carrers Ausiàs Marc i Sant Joan. És per això que, per minimitzar l’impacte en els veïns del municipi i en la circulació viària les obres es faran per trams. El primer serà entre el carrer Sant Joan i el Passeig Verdaguer, amb una durada prevista de dos mesos.

L’alcalde de Salt, Jordi Viñas, apunta que «l’inici de les obres de reurbanització i de millora de la xarxa viària saltenca són un nou pas dins la planificació en aquest àmbit que estem duent a terme durant el mandat». En aquest sentit, un dels objectius és «posar al dia els carrers de Salt, les seves xarxes de serveis i prioritzar els vianants a través de diverses propostes de pacificació de trànsit que hem treballat des de fa temps».

D’aquesta manera, les obres de millors en els carrers Llarg i Sant Dionís s’uneixen a altres ja impulsades en les últimes setmanes. Anteriorment, l’Ajuntament de Salt ja va fer una inversió de 206.902 euros per asfaltar nou carrers diferents del municipi. Aquestes actuacions van començar a mitjans del mes de setembre i es preveu que aquesta setmana ja estiguin enllestides.