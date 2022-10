El Ple de Cassà de la Selva ha aprovat l’encàrrec al Consell Comarcal d’un estudi on establir les bases i els detalls del que serà el nou sistema de recollida d’escombraries. És el pas previ per fer el canvi de sistema i on s’han de preveure els diferents aspectes del nou model, com són com la freqüència, les fraccions, els tipus d’usuaris, horaris, mitjans de recollida, elements d’aportació als habitatges i comerços, suport tecnològic, atenció ciutadana, entre d’altres. L’encàrrec inclou també les diferents campanyes d’informació i comunicació del nou model.

Durant el ple es van enumerar les diferents situacions que s’han de considerar com l’existència dels veïnats i habitatges disseminats que queden fora del nucli i que requereixen un sistema diferent que pot probablement ser la instal·lació d’àrees de contenidors tancats. També es va posar de manifest les necessitats especials de recollida de residus del mercat setmanal, dels voluminosos i també de les restes de poda.